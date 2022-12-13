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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades oturuşuyla sosyal medyayı salladı! Bacaklarını iki yana açıp...

13.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olan Lana Rhoades, oğlu Milo’yu kucağına aldıktan sonra bir süreliğine adeta inzivaya çekilmişti. Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekli olduktan sonra modellik yapmaya başlayan Rhoades Instagram hesabına da hızlı bir dönüş yaptı. Beyaz iç çamaşırıyla poz veren Rhoades yine gündem olmayı başardı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades oturuşuyla sosyal medyayı salladı! Bacaklarını iki yana açıp...

Yetişkin film sektörüne 19 yaşında adım atan Lana Rhoades kısa sürede tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmeyi başarmıştı. Vajinal yapısındaki fiziksel bozukluk ve gerçek hayattaki cinsel ilişki deneyiminin anlamsızlaştığını ifade ederek yetişkin film sektöründen emekliye ayrıldığını açıklayan Rhoades, geçtiğimiz yıl oğlu Milo’yu kucağına almıştı. Oğlunun babasının kimliğimi sır gibi saklayan Rhoades 16.5 milyon takipçisi olmasına rağmen Instagram hesabını aktif kullanmıyordu. Son dönemde Rhoades yeniden sosyal medyanın büyülü dünyasına hızlı bir adım atarak takipçilerini gönderi yağmuruna tuttu.

BEĞENİ REKORLARI KIRIYOR

kapak lana

Uzun süren sessizliğinin ardından Rhoades’in peşpeşe gelen paylaşımları hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Rhoades son olarak ise beyaz iç çamaşırı takımıyla bir sandalyede çekilen pozunu paylaştı. Fenomen isim gönderisine, “Sadece dar beyazlar içinde bir kız” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Vay canına bu gerçekten mükemmel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sonunda geri döndün” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Lana Rhoades

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