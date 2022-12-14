Noel Baba’dan isteği herkesi şaşkına çevirdi! “Daha büyük kalçaya sahip olmak istiyorum”

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cris Galera Noel havasına erken girdi. Süslediği çam ağacının önünde bir Noel Baba şapkası ve iç çamaşırıyla poz veren Galera bu yıl Noel Baba’dan daha büyük bir kalçaya sahip olmayı diledi.

“GEÇEN YILKİ İSTEKLERİM KABUL OLDU”

Geçen yıl bir derginin kapak kızı olma isteğini Noel Baba’ya ilettiğini söyleyen Galera bu arzusunun kabul olması üzerine bu sene çıtayı yükseltti. Geçen yılki dileklerinin gerçekleşmesinin Noel Baba’nın varlığına olan inancını arttırdığını dile getiren Galera, “Geçen yıl Noel’de bir kapak kızı olmak istedim ve gerçekten her şey harika gitti. Geçen yılki isteklerim kabul oldu. Şimdi bu yıl daha büyük bir kalçaya sahip olmak istiyorum” dedi.