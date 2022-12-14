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Lionel Messi’nin en büyük hayranıydı! Arjantin’in finale çıkışını vücut boyasıyla çırılçıplak kalarak kutladı

14.12.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi’ye olan hayranlarıyla tanınan Miss BumBum Suzy Cortez, Arjantin’in Dünya Kupası’nda finale çıkışını kendine has bir yöntemle kutladı. Kıyafetlerini çıkartarak çırılçıplak kalan Cortez, vücudunu Arjantin bayrağının renklerinde boyayarak Messi’ye olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.

Lionel Messi’nin en büyük hayranıydı! Arjantin’in finale çıkışını vücut boyasıyla çırılçıplak kalarak kutladı

2015 yılında memleketi Brezilya’da her yıl düzenlenen Miss BumBum güzellik yarışmasını kazanan Suzy Cortez, Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi’ye olan hayranlığıyla tanınıyor. Arjantin’in Hırvatistan’ı 3-0’lık skorla mağlup ettiği maçın sonrasında Dünya Kupası finaline yüklemesi Cortez’e ilham oldu. Hayranı olduğu Messi ve Arjantin’in takımını kutlamak için Cortez kıyafetlerine veda etti. Çırılçıplak kalan Cortez Arjantin bayrağını vücut boyasıyla bedenine resmetti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Maçın başında Messi’nin formasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Cortez mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla birlikte Arjantin’i tebrik etmek için üzerindekileri çıkarttı. Sosyal medyaa gündem yaratan paylaşımının sonrasında Cortez’e yorum yağdı.

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sosyal medya Lionel Messi

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