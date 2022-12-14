Lionel Messi’nin en büyük hayranıydı! Arjantin’in finale çıkışını vücut boyasıyla çırılçıplak kalarak kutladı

2015 yılında memleketi Brezilya’da her yıl düzenlenen Miss BumBum güzellik yarışmasını kazanan Suzy Cortez, Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi’ye olan hayranlığıyla tanınıyor. Arjantin’in Hırvatistan’ı 3-0’lık skorla mağlup ettiği maçın sonrasında Dünya Kupası finaline yüklemesi Cortez’e ilham oldu. Hayranı olduğu Messi ve Arjantin’in takımını kutlamak için Cortez kıyafetlerine veda etti. Çırılçıplak kalan Cortez Arjantin bayrağını vücut boyasıyla bedenine resmetti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Maçın başında Messi’nin formasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Cortez mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla birlikte Arjantin’i tebrik etmek için üzerindekileri çıkarttı. Sosyal medyaa gündem yaratan paylaşımının sonrasında Cortez’e yorum yağdı.