Resmen sanat için soyundu! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa çırılçıplak bedenini Picasso tablosuyla örttü

Bir dönemin en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olan Mia Khalifa sanata olan tutkusunu başka bir boyuta taşıdı. Sosyal medya hesabındaki 27.7 milyon takipçisiyle ünlü isim orijinal bir Picasso tablosuyla çekilen pozlarını paylaştı. Khalifa’nın pozlarında çırılçıplak olması ve topuklu spor ayakkabıları dikkatleri çekti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Picasso tablosuyla çekilen pozlarıyla mutluluğunu gösteren Khalifa, gönderisine, “Art Heist, Picasso baskısı. Lübnanlı bu küçük kahverengi kızın duvarında bir Picasso asılı olduğuna inanamıyorum. Bunu başarmak gerçekten inanılmaz” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede Khalifa’nın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu fotoğraflardaki tek sanat eseri sensin” yorumunu yaptı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Sen kesinlikle bir sanat eserisin” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, “Picasso hiç bu kadar güzel görünmemişti” dedi.