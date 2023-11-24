Pınar Altuğ Arzum Onan ile gençlik pozunu paylaştı! "Hâlâ çok güzelsiniz" yorumları yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Arzum Onan ile eski bir resmini paylaşarak dikkat çekti.

Son dönemde uzun evliliği bitirmesiyle gündeme gelen Arzum Onan ve Pınar Altuğ’un eski hallerine beğeni yağdı.

Pınar Altuğ, paylaşımını “Arzuuummm bak ne buldum. Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi" notuyla paylaştı.

Arzum Onan da Pınar Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Nasıl küçüğüz Pınar" yorumunda bulundu.

İki güzel oyuncunun bu hallerini görenler "Hâlâ çok güzelsiniz", "Resmen yıllara meydan okuyorsunuz" demekten kendini alamadı.







