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  4. Pınar Altuğ Arzum Onan ile gençlik pozunu paylaştı! "Hâlâ çok güzelsiniz" yorumları yağdı

Pınar Altuğ Arzum Onan ile gençlik pozunu paylaştı! "Hâlâ çok güzelsiniz" yorumları yağdı

24.11.2023 14:35 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Pınar Altuğ arşivini karıştırırken Arzum Onan ile eski bir fotoğrafını buldu. Altuğ'un arkadaşıyla pozunu görenler kendilerini tutamadı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Arzum Onan ile eski bir resmini paylaşarak dikkat çekti.

Son dönemde uzun evliliği bitirmesiyle gündeme gelen Arzum Onan ve Pınar Altuğ’un eski hallerine beğeni yağdı.

Pınar Altuğ, paylaşımını “Arzuuummm bak ne buldum. Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi" notuyla paylaştı.

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Arzum Onan da Pınar Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Nasıl küçüğüz Pınar" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

İki güzel oyuncunun bu hallerini görenler "Hâlâ çok güzelsiniz", "Resmen yıllara meydan okuyorsunuz" demekten kendini alamadı.


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Pınar Altuğ sosyal medya Oyuncu
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