Pınar Altuğ dalga konusu olmuştu! 'Kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum'

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaz tatiline ara veren ve birkaç günlüğüne İstanbul'a gelen Altuğ, kızı Su'nun eğitimi hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, "Su'nun eğitimi gayet iyi gidiyor. Kendisi sabah erken saatlerinde hazırlanıp dersinin başına geçiyor. O yüzden çok gururlanıyorum. Şu anda özel hocalık bir durumumuz yok" dedi.

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlar hakkında da konuşan Altuğ, "Ben adaletli bir insanım. Biri haksızlık yaptığı zaman dayanamıyorum. Gelen kötü yorumları aştık artık. Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten gerisi umurumda değil. Biz birbirimizi sevdik evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaştığı photoshoplu fotoğraflarıyla da çok konuşulan Altuğ, "Photoşoplu fotoğraflar tabii ki de paylaşabilirim. Kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum. Benim çok iyi fotoğrafçı tanıdıklarım var istesem çok farklı şeyler de yaparım. Ama inanın uğraşmıyorum. Neysem oyum" şeklinde konuştu.



