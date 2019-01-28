MAGAZİN

Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından duygularını takipçileriyle paylaştı.

Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım

Ekranların uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın’da başrol karakterlerinden biri olan Pınar Altuğ, aktif bir sosyal medya kullanıcısı…

Hesabından yaptığı paylaşımlarla gerek rol aldığı dizi ve gerekse özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ bu defa son derece duygusal bir paylaşıma imza attı.

Annesini kaybettiği ve kızını kucağına aldığı gün olan 27 Ocak’ta duygularını takipçileriyle paylaşan Altuğ şunları yazdı:

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“27 Ocak, hayatımın en duygu yüklü tarihi… 1999 senesinde annemi kaybedip tam 10 sene sonra 2009’da bebeğimi, güzel kızımı kucağıma aldım. Mekanın cennet olsun annem, iyi ki doğdun güzel kızım, iyi ki senin annenim...”

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