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  4. Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden kısa bir süre önce doğum yapan meslektaşı Hazal Kaya'ya destek verdi.

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Çocuklar Duymasın dizisi ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile kendisinden söz ettiren Pınar Altuğ Atacan aynı zamanda sosyal medyayı da son derece etkin kullanan bir isim… Gündeme dair paylaşımlarıyla hayatın merkezinde olduğnu gösteren güzel oyuncu dün yaptığı bir paylaşımla meslektaşı Hazal Kaya’ya destek verdi.

HAMİLELİK KİLOSU HABERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kısa bir süre önce doğum yapan Hazal Kaya’nın ‘hamilelik kiloları’yla ilgili bir haberini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Pınar Altuğ Atacan, bu haberin üzerine şu sözleri yazdı: “Artık insanların kilolarına karışmasanız mı acaba? Hele ki yeni doğum yapmış bir anneye!”

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pınar altug, hazal kaya,

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