Pınar Altuğ'dan ip üzerinde havalı pozlar!

Yıllarca Çocuklar Duymasın isimli dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, bu sefer de yaptığı yogayla gündeme geldi.

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 45 yaşındaki Pınar Altuğ, antigravity yoga (Pilates ile dansı bir hamak kullanımıyla birleştiren karma bir yoga türü) yaptı.

Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce bayağı uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Pınar Altuğ'un ip üzerinde yaptığı zor hareketlere sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya ise "Nasıl da yakışmış" yorumunu yaptı.

Altuğ'un paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

