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Pınar Altuğ'dan kendisine sitem eden takipçiye: 'Ülkemin durumundan...'

14.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ'dan kendisine sitem eden takipçiye: 'Ülkemin durumundan...'

Sosyal medyada sık sık yanıtlarıyla gündem olan Pınar Altuğ "4 milyon aç" diyerek kendisine sitem eden takipçisine "Ülkemin durumundan haberim var" diyerek yanıt verdi.

Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden... Ünlü oyuncu, son olarak bir reklam paylaşımı yapınca takipçisinden tepki gördü.

"Bir kere de sosyal mesaj verin" diyen takipçisine yanıt veren Altuğ yine gündem oldu. Pınar Altuğ'un takipçisi ünlü oyuncuya "İnsanlar bu ülkede aç, bebeklerine mama, bez alamıyorlar, marketlerde çalınmasın diye kilit altında hepsi ben sizi hiç sosyal sorumluluk projesinde görmedim ya da denk gelmedim fakat şu aşamada insanlara mümkün olduğunca yardımlaşmak gerektiğini belirten videolar çekin. 4 milyon aç bilmem haberiniz var mı?" diyerek sitem etti.

Ekran Alıntısı

Pınar Altuğ ise takipçisine şu yanıtı verdi: "Ülkemin durumundan haberim var aynı sizin olduğu gibi. Siz bir bankacıya niye işini yapıyorsun ya da bakkala neden işinin başındasın diye soruyor musunuz? Hanımefendi benim meslek tanımımı bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim."

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