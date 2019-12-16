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Pınar Altuğ'dan koca açıklaması! 'Yağmur’un bundan haberi var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın'ın ünlü ikilisi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamalarla dikkat çekmişti. Altuğ Karadağlı'nın yaptığı açıklama sorulunca bakın ne dedi...

Çocuklar Duymasın'da uzun yıllar birlikte başrol oynayan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı birlikte sunuculuk yapmıştı. Tören öncesi gazetecilerle konuşan Pınar Altuğ, "Tamer’le olunca başka oluyor. 1 ay sonra 18 senemizi deviriyoruz. Tamer’i en çok tanıyan birkaç kadından biriyim" deyince Tamer Karadağlı da "Acayip bir güven bu. Bir yerde çuvallarsam nasılsa Pınar var, toparlar diyorum. Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım” diyerek esprili ifadeler kullanmıştı.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte Naz Elmas’ın düğünde görüntülendi. UçanKuş muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Altuğ, geçtiğimiz günlerde yıllardır dizi partneri olan Tamer Karadağlı’nın açıklamaları ile ilgili konuştu.

Ünlü oyuncu o açıklamalarla ilgili "Tamer ilk defa söylemiyor bunu. Yıllardır yaptığımız bir espri. Siz ilk defa duymuş olabilirsiniz. Yağmur’un bundan haberi tabii ki var" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vay beee ne moderen insan bunlar.
espiriye gel modern insanlarda espiri anlayışı baya bi değişikmiş bizim buralarda olsa kan davasına dönüşür en az 5 nesil bu davayı sürdürür
Doğru söyleyin Yağmuru evlat mı edindiniz? Açıklama o kadar saçma çünkü.
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