Pınar Altuğ'dan koca açıklaması! 'Yağmur’un bundan haberi var'

Çocuklar Duymasın'da uzun yıllar birlikte başrol oynayan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı birlikte sunuculuk yapmıştı. Tören öncesi gazetecilerle konuşan Pınar Altuğ, "Tamer’le olunca başka oluyor. 1 ay sonra 18 senemizi deviriyoruz. Tamer’i en çok tanıyan birkaç kadından biriyim" deyince Tamer Karadağlı da "Acayip bir güven bu. Bir yerde çuvallarsam nasılsa Pınar var, toparlar diyorum. Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım” diyerek esprili ifadeler kullanmıştı.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte Naz Elmas’ın düğünde görüntülendi. UçanKuş muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Altuğ, geçtiğimiz günlerde yıllardır dizi partneri olan Tamer Karadağlı’nın açıklamaları ile ilgili konuştu.

Ünlü oyuncu o açıklamalarla ilgili "Tamer ilk defa söylemiyor bunu. Yıllardır yaptığımız bir espri. Siz ilk defa duymuş olabilirsiniz. Yağmur’un bundan haberi tabii ki var" dedi.

