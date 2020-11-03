Pınar Altuğ'dan Şeyma Subaşı yorumu! 'Kutlamasıyla bir derdim yok'

Pınar Altuğ Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarına kızmıştı. İzmir'de enkaz çalışmaları devam ederken kutlama yapan ve paylaşım üstüne paylaşım yaparak tepki çeken Subaşı'na tepkiler devam ediyor.

Bu tepkilerden biri de Altuğ'a aitti; Altuğ bir yoruma "Yeme içme demedik ama azıcık edep yahu!" demişti.

Altuğ'a bir takipçisi bu yorumdan sonra"Yani başka ülkede olabilir, neyi kutluyorsa kutlayabilir ama insan olan, biraz vicdani olan tv başında enkazdan bir can daha sağ salim çıksın diye bekleyen insanların gözüne o paylaşımları sokmaya çalışmaz" dedi.

Altuğ ise takipçisine şu yanıtı verdi: "Benim kutlamasıyla da bir derdim yok, kendi kendine ne istiyorsa yapsın ama fotoğraf ve görüntü paylaşmayınca eğlenilmiş sayılmıyor ya!"