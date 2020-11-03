MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'dan Şeyma Subaşı yorumu! 'Kutlamasıyla bir derdim yok'

Pınar Altuğ'dan Şeyma Subaşı yorumu! 'Kutlamasıyla bir derdim yok'

03.11.2020 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pınar Altuğ'dan Şeyma Subaşı yorumu! 'Kutlamasıyla bir derdim yok'

Pınar Altuğ İzmir depremi sonrası sık sık eğlence paylaşımları yapan Şeyma Subaşı ile ilgili bir tepki daha gösterdi.

Pınar Altuğ Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarına kızmıştı. İzmir'de enkaz çalışmaları devam ederken kutlama yapan ve paylaşım üstüne paylaşım yaparak tepki çeken Subaşı'na tepkiler devam ediyor.

Bu tepkilerden biri de Altuğ'a aitti; Altuğ bir yoruma "Yeme içme demedik ama azıcık edep yahu!" demişti.

Ekran Alıntısı

Altuğ'a bir takipçisi bu yorumdan sonra"Yani başka ülkede olabilir, neyi kutluyorsa kutlayabilir ama insan olan, biraz vicdani olan tv başında enkazdan bir can daha sağ salim çıksın diye bekleyen insanların gözüne o paylaşımları sokmaya çalışmaz" dedi.

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Azıcık edep!'Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Azıcık edep!'

Altuğ ise takipçisine şu yanıtı verdi: "Benim kutlamasıyla da bir derdim yok, kendi kendine ne istiyorsa yapsın ama fotoğraf ve görüntü paylaşmayınca eğlenilmiş sayılmıyor ya!"

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı

91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı

'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'

'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'

Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'

Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'

Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti

Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti

91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri

91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Diğer Haberler

Vildan Atasever Payitaht Abdülhamid dizisiyle ekrana dönüyor

Payitaht Abdülhamid dizisiyle ekrana dönüyor

Kendall Jenner Kim Kardashian'dan geri kalmadı! Partisine gelenlerden...

Kim'den geri kalmadı! Tepki yağdı

Alessandra Ambrosio'nun Meksika kaçamağı

Amazon kadını Alessandra!

Johnny Depp davayı kaybedince Amber Heard evde parti verdi

Eski kocası davayı kaybedince...

Ayda Bebek'in kurtarılma anı Bergüzar Korel'i gözyaşlarına boğdu

O an dayanamadı! Gözyaşlarına boğuldu

Tuğba Ekinci'den Macron'a: Ulan ahmak!

Macron'a seslendi: 'Ulan ahmak! Tüm müslümanların adı İsa'dır...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.