Pınar Altuğ'dan takipçisine yanıt!

'Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, sosyal medyayı sık kullanan bir ünlü.

Instagram hesabında yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara verdiği yanıtlarla zaman zaman gündem olan Altuğ yine dayanamadı. Kendisini eleştiren bir takipçisine yanıt verdi.

Altuğ'un bir takipçisi paylaştığı fotoğrafa "Bugün sizi yeni havalimanında gördüm, fotoğraf çekilmek isteyen birini reddettiniz ayrıca biraz güler yüzlü olabilirsiniz; unutmayın bizlerin sayesinde Pınar Altuğ oldunuz" eleştirisinde bulundu.

Altuğ'dan ise yanıt gecikmedi. Altuğ takipçisine "Fotoğraf çektirmeme özgürlüğüm olduğunu düşünüyorum" diyerek şu yanıtı verdi:





