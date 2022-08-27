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  4. Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı! Herkesi duygulandırdı

Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı! Herkesi duygulandırdı

27.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Pınar Altuğ, bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde beraber rol aldığı ve 2017 yılında hayatını kaybeden oyuncu Vatan Şaşmaz’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Altuğ, sosyal medya hesabından yakın dostu 'Vatan Şaşmaz' için bir paylaşım yaptı.

Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı! Herkesi duygulandırdı

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz’ı öldüren Filiz Aker, aynı dakikalarda yaşamına son vermişti. Cinayetin yankısı, Türkiye'de çok uzun bir süre devam etmişti.

Beş yıl önce bugün öldürülen ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz için yakın dostu Pnar Altuğ, sosyal medya hesaplarından opaylaşım yaptı.

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Bir dönem beraber ‘Çocuklar Duymasın’ dizinde rol alan Pınar Altuğ da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Vatan Şaşmaz’ı unutmadığını gösterdi.


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