TREND

Pınar Altuğ dayanamadı takipçisine yanıt verdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabı üzerinden kadrosunda yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinin doğum gününü kutladı, gelen yorumlara tepkisiz kalmadı.

Pınar Altuğ dayanamadı takipçisine yanıt verdi

Uzun soluklu televizyon dizileri arasında kendisine yer bulan Çocuklar Duymasın dizisi yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken dizinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Dizinin ilk bölümünün 16 Ocak 2002’de yayınlandığını söyleyen ve doğum gününü kutlayan Altuğ, “Rüştümüzü ispat edeceğiz inşallah, nice yıllara” notunu düştü.

YORUMLARA KAYITSIZ KALMADI

Pınar Altuğ’un bu paylaşımının altına çok sayıda tebrik mesajları gelirken; olumsuz bir yoruma da tepkisiz kalmadı. Sık sık Instagram'da bu tarz tartışmalara giren Altuğ kendisine "Artık dizinin isminin hiçbir anlamı yok çocuklar evlenecek çocuklar duymasınmış çok saçma" yazan takipçisine "illa ki kavga mı olmalı? Onların yanında konuşulmaması gereken bir şeyler her zaman vardır" yanıtını verdi.

Takipçisi ısrarlıydı ve bu tepkiye "ama Pınar Hanım eskiden çocuklar küçüktü yanında kavga etmiyordunuz, şimdi çocuklar evlenecek yaşa geldiler ben onu demek istiyorum" dedi. Altuğ ise "siz belli bir yaştan sonra annenizin çocuğu olmaktan çıktınız mı?" diyerek konuyu uzatmadı.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Son veda... İbrahim Tatlıses'in acı günü! Son veda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ufuk Bayraktar cezaevi çıkışı sete koşacak!

Ünlü oyuncu cezaevi çıkışı sete koşacak!

Müjde Ar makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

İbrahim Tatlıses’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Son veda...

Ünlüler de o akıma uydu! 10 yıl önceki görüntüleri olay oldu!

Ünlüler de o akıma uydu! 10 yıl önceki görüntüleri olay oldu!

Cally Jane Beech Dubai'den paylaştı

Cally Jane Beech Dubai'den paylaştı

Instagram fenomeni Dan Bilzerian yine gündemde! Bu defa...

Dan Bilzerian yine gündemde! Bu defa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.