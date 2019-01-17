Pınar Altuğ dayanamadı takipçisine yanıt verdi

Uzun soluklu televizyon dizileri arasında kendisine yer bulan Çocuklar Duymasın dizisi yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken dizinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Dizinin ilk bölümünün 16 Ocak 2002’de yayınlandığını söyleyen ve doğum gününü kutlayan Altuğ, “Rüştümüzü ispat edeceğiz inşallah, nice yıllara” notunu düştü.

YORUMLARA KAYITSIZ KALMADI

Pınar Altuğ’un bu paylaşımının altına çok sayıda tebrik mesajları gelirken; olumsuz bir yoruma da tepkisiz kalmadı. Sık sık Instagram'da bu tarz tartışmalara giren Altuğ kendisine "Artık dizinin isminin hiçbir anlamı yok çocuklar evlenecek çocuklar duymasınmış çok saçma" yazan takipçisine "illa ki kavga mı olmalı? Onların yanında konuşulmaması gereken bir şeyler her zaman vardır" yanıtını verdi.

Takipçisi ısrarlıydı ve bu tepkiye "ama Pınar Hanım eskiden çocuklar küçüktü yanında kavga etmiyordunuz, şimdi çocuklar evlenecek yaşa geldiler ben onu demek istiyorum" dedi. Altuğ ise "siz belli bir yaştan sonra annenizin çocuğu olmaktan çıktınız mı?" diyerek konuyu uzatmadı.

