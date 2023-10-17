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Pınar Altuğ elektrikli otomobile geçti! Fiyatı dudak uçuklattı

17.10.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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Son dönemde sürdürülebilirlik için pek çok ünlü isim elektrikli otomobile geçiş yapıyor. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ oldu. Pınar Altuğ'un lüks otomobilinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Elektrikli otomobiller son dönemde oldukça popüler durumda. Pek çok önemli otomobil markası sürdürülebilirlik açısından da bu modelleri üretiyor. Ünlü isimler de artık yavaş yavaş elektrikli seçimler yapıyor.

Pınar Altuğ da bu isimler arasında yerini aldı. Pınar Altuğ, önceki akşam Bebeköy'deki bir etkinlikten çıkarken objektiflere takıldı. Yanında kızı Su ile birlikte kameralara poz veren ünlü isim, daha sonra valeden aracını istedi.

Ekran Alıntısı

Kızı ile birlikte aracına binen güzel oyuncu, "Arabamız elektrikli. Son dönemde elektrikliye geçiş başladı. Biz de bir elektrikli araç aldık. Artık yavaş yavaş elektrikli araç dönemi başlıyor" açıklamasında bulundu.

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Milliyet'te yer alan habere göre; 49 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni aldığı aracının değerinin ise yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.


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