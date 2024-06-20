MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile lüks teknelerinde tatilde! Fit hali dikkat çekti

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile lüks teknelerinde tatilde! Fit hali dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 12:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde katıldığı programlardaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ şimdi de ailesiyle tatile çıktı. Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile lüks teknelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Pınar Altuğ fit haliyle de dikkat çekti.

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile lüks teknelerinde tatilde! Fit hali dikkat çekti

Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Altuğ son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENDİ

Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile lüks teknelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Pınar Altuğ bikinili görüntüsüyle dikkat çekti.

pınar altuğ

Yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ'un fit görüntüsüne 'her haliyle güzel', 'yaşlanmıyor', 'fiziği harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

pınar yağmur

Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile 16 yıldır evli.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dillere pelesenk olan Antidepresan çalıntı mı? 2 milyonluk dava şoku Dillere pelesenk olan Antidepresan çalıntı mı? 2 milyonluk dava şoku
Arkasını dönüp sordu! 'Sırtı fazla mı çalışmışım' Arkasını dönüp sordu! 'Sırtı fazla mı çalışmışım'
Paylaşımlarından korktu soluğu mahkemede aldı! 'Can güvenliğim yok'Paylaşımlarından korktu soluğu mahkemede aldı! 'Can güvenliğim yok'
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
En Çok Okunan Haberler
Eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti! Duştayken başına hiç düşünmediği bir şey geldi: Bir de 20 bin lira istediler

Eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti! Duştayken başına hiç düşünmediği bir şey geldi: Bir de 20 bin lira istediler

Real Madrid'i topa tuttular!

Real Madrid'i topa tuttular!

İkinci EYT için geri sayım!

İkinci EYT için geri sayım!

Benzin ve motorin zammı için rakam netleşti!

Benzin ve motorin zammı için rakam netleşti!

Görüntüleri paylaşıp tehdit ettiler: Daha büyüğü gelecek!

Görüntüleri paylaşıp tehdit ettiler: Daha büyüğü gelecek!

İstanbul'un göbeğinde aldatma kavgası: Kadın, sevgilisinin üstündeki kıyafetleri paramparça etti

İstanbul'un göbeğinde aldatma kavgası: Kadın, sevgilisinin üstündeki kıyafetleri paramparça etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.