Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile lüks teknelerinde tatilde! Fit hali dikkat çekti

Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Altuğ son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENDİ

Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile lüks teknelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Pınar Altuğ bikinili görüntüsüyle dikkat çekti.

Yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ'un fit görüntüsüne 'her haliyle güzel', 'yaşlanmıyor', 'fiziği harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile 16 yıldır evli.





