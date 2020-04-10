Pınar Altuğ Instagram'da 6 tarif paylaştı, beğeni yağdı!

Pınar Altuğ Atacan, kızı Su ile sosyal medya hesabından verdiği yemek tarifleri ile evlere konuk olmaya devam ediyor. Anne-kızın sevimli mutfak halleri hayranlarından tam not alırken birbirinden lezzetli tarifler ile midelerin de bayram etmesini sağlıyor. ANNE-KIZ MUTFAĞINDAN TADINA DOYUM OLMAZ LEZZETLER ÇİKOLATA SUFLE & ATIŞTIRMALIK NOHUT Çikolata sufle tarifi için; yarım su bardağı toz şeker

1 Türk kahvesi fincanı un

1 paket vanilya

1 su bardağı süt

3 yumurta

100 gram bitter çikolata

1 kaşık tereyağı İlk adımda 3 yumurtanın sarısı ve beyazını ayırdıktan sonra; bir çimdik tuz ile yumurtanın beyazlarını kar haline getirin. Soğuk tencereye un, toz şeker, vanilyayı ekleyip karıştırın. Ardından yumurtanın sarılarını içine atın. Sütü ekleyip ocağın altını yakın ve karıştıra karıştıra pişirin. Sonrasında bitter çikolatayı katın. Kar haline getirilmiş yumurtayı ilave edin ve çok kısık ateşte karıştırmaya devam edin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın ve pişirin. Atıştırmalık nohut tarifi için; 1 su bardağı kabukları soyulmuş nohut, çeyrek bardak zeytinyağı ve istenilen bütün baharatları bir kapta karıştırın.

Tepsiye nohutları yayın ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına atın. GÜNLÜK SALATALIK VE SOĞAN TURŞUSU & BAHARATLI KARNABAHAR Salatalık turşusu için; Yarım kilo salatalık

Yarım adet havuç

1 adet biber

Sarımsak

Sirke

Tuz

Toz şeker ve kaynar su Salatalık, havuç ve biberi dilimleyerek sıkı bir şekilde aralarına sarımsak koyarak temiz bir kavanoza yerleştirin. 1 litre kaynar suyun içine 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı tuz ve 1 su bardağı sirkeyi karıştırın. Sirke karışımını kavanoza boşaltın. Soğan turşusu için;

2 adet orta boy kırmızı soğan

Yarım su bardağı su ve sirke Kırmızı soğanları piyazlık ince ince doğrayın. Soğanları temiz bir kavanoza yerleştirin. Sonrasında suyu ekleyin ve kalanını sirkeyle doldurun. Baharatlı karnabahar tarifi için malzemeler ise;

2 yemek kaşığı un

Yarım bardaktan az su

Tuz

Köri

Zerdaçal

Sarımsak tozu ve tatlı kırmızı biber Un ve suyu boza kıvamına geline kadar karıştırın.

Baharatları unlu su karışımına ekleyin.

Haşlanmış karnabaharları harca bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.