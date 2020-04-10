Pınar Altuğ Instagram'da 6 tarif paylaştı, beğeni yağdı!

Pınar Altuğ Atacan, kızı Su ile sosyal medya hesabından verdiği yemek tarifleri ile evlere konuk olmaya devam ediyor. Anne-kızın sevimli mutfak halleri hayranlarından tam not alırken birbirinden lezzetli tarifler ile midelerin de bayram etmesini sağlıyor.
Çikolata sufle tarifi için;
yarım su bardağı toz şeker
1 Türk kahvesi fincanı un
1 paket vanilya
1 su bardağı süt
3 yumurta
100 gram bitter çikolata
1 kaşık tereyağı
İlk adımda 3 yumurtanın sarısı ve beyazını ayırdıktan sonra; bir çimdik tuz ile yumurtanın beyazlarını kar haline getirin.
Soğuk tencereye un, toz şeker, vanilyayı ekleyip karıştırın. Ardından yumurtanın sarılarını içine atın. Sütü ekleyip ocağın altını yakın ve karıştıra karıştıra pişirin.
Sonrasında bitter çikolatayı katın.
Kar haline getirilmiş yumurtayı ilave edin ve çok kısık ateşte karıştırmaya devam edin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın ve pişirin.
Atıştırmalık nohut tarifi için; 1 su bardağı kabukları soyulmuş nohut, çeyrek bardak zeytinyağı ve istenilen bütün baharatları bir kapta karıştırın.
Tepsiye nohutları yayın ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına atın.
Salatalık turşusu için;
Yarım kilo salatalık
Yarım adet havuç
1 adet biber
Sarımsak
Sirke
Tuz
Toz şeker ve kaynar su
Salatalık, havuç ve biberi dilimleyerek sıkı bir şekilde aralarına sarımsak koyarak temiz bir kavanoza yerleştirin.
1 litre kaynar suyun içine 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı tuz ve 1 su bardağı sirkeyi karıştırın.
Sirke karışımını kavanoza boşaltın.
Soğan turşusu için;
2 adet orta boy kırmızı soğan
Yarım su bardağı su ve sirke
Kırmızı soğanları piyazlık ince ince doğrayın. Soğanları temiz bir kavanoza yerleştirin. Sonrasında suyu ekleyin ve kalanını sirkeyle doldurun.
Baharatlı karnabahar tarifi için malzemeler ise;
2 yemek kaşığı un
Yarım bardaktan az su
Tuz
Köri
Zerdaçal
Sarımsak tozu ve tatlı kırmızı biber
Un ve suyu boza kıvamına geline kadar karıştırın.
Baharatları unlu su karışımına ekleyin.
Haşlanmış karnabaharları harca bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.
Tahin kek malzemeleri;
3 yumurta
1.5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı tahin
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3/4 su bardağı sıvı yağ
3/4 su bardağı süt
3 su bardağı un
İlk adımda yumurta ve toz şekeri çırpın. Ardından bütün malzemeleri ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.
Haşhaşlı çörek malzemeleri;
2 su bardağı ılık süt
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker ve un
Bütün malzemeleri karıştırarak bir hamur haline getirin ve 6 bezeye ayırın.
Bezelerin her birini merdane ile açın ve katların arasına zeytinyağıyla seyreltilmiş haşhaşı sürün.
3 dilime kesin ve bunları burgu haline getirerek kaba yerleştirin.
Üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın.
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