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Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile deniz paraşütü yaptı

07.09.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 47 yaşına basan Pınar Altuğ'dan tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Pınar Altuğ son olarak kızı Su ile heyecan dolu bir paylaşımda bulundu. Eğlenmeyi seven anne-kız deniz paraşütü (Parasailing) yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile deniz paraşütü yaptı

Geçtiğimiz günlerde 47 yaşına basan Pınar Altuğ'dan tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ yaz tatiline verdiği iddialı pozlarla damga vurdu.

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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ. onu Instagram'dan takip eden 1.5 milyon takipçisine sık sık paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

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Pınar Altuğ son olarak kızı Su ile heyecan dolu bir paylaşımda bulundu. Eğlenmeyi seven anne-kız deniz paraşütü (Parasailing) yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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Pınar Altuğ kızı ile heyecanın doruklarına çıktıkları anları "Bu kadar keyif alacağımızı hiç düşünmemiştim" notu ile yayınladı.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Instagram
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