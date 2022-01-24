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  4. Pınar Altuğ kızıyla evde poz verdi! Kaynanası "Ha şöyle evde oturun" dedi

Pınar Altuğ kızıyla evde poz verdi! Kaynanası "Ha şöyle evde oturun" dedi

24.01.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ kızı Su ve köpekleriyle birlikte evde keyif yaptığı anları paylaştı. Her daim paylaşımlarıyla konuşulmayı başaran Pınar Altuğ'a kaynanası ilginç bir yorum yaptı. Pınar Altuğ kaynanasını yanıtsız bırakmadı.

Pınar Altuğ kızıyla evde poz verdi! Kaynanası "Ha şöyle evde oturun" dedi

14 yıl önce Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına almıştı. Kızı Su ile sık sık paylaşımlar yapan Pınar Altuğ kar keyfi sonrası ev hallerini paylaştı. Pınar Altuğ'un kızı ve köpekleriyle pozu büyük beğeni topladı.

Takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara yanıt vermesiyle gündeme gelen Pınar Altuğ'un kızıyla pozuna "Ne kadar güzelsiniz" yorumları yağdı. Kızı kocaman olan oyuncu Altuğ'a ilk yorumlardan biri de kayınvalidesindendi.

kmm

Altuğ'un hiçbir pozunu boş geçmeyen kayınvalide bu poza da "Ha şöyle evde oturun sıcak sıcak" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Pınar Altuğ Yağmur Atacan'ın annesine hemen yanıt verdi ve "Karda oynadıktan sonra sıcak güzel" dedi. Gelin kaynananın bu yazışmasına oyuncunun hayranlarından beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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