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Pınar Altuğ mutlu evliliğin sırrını verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 10. yılını kutlayan oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan çok mutlu. Tüm olumsuz eleştirilere rağmen bir aradalar...

Pınar Altuğ mutlu evliliğin sırrını verdi

Yağmur Atacan ile evliliğinin 10. yılını kutlayan Pınar Altuğ, 'Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış' dedi.

Hayatta yaptığım en güzel şey kızım Su diyen Pınar Altuğ konuşmasına şu sözleri ekledi:

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

'Çocuğun gelişimi açısından 2 yaş çok önemlidir. Su, 2 yaşına gelinceye kadar onu yanımı dan hiç ayırmadım. Nereye gittiysem set, toplantı her yere benimle birlikte geldi' dedi.

'BENİM SENİNLE GEÇİNMEYE GÖNLÜM VAR'

Kısa süre önce evliliklerinin 10. yılını kutlayan Pınar Altuğ, 'En zor zamanlarda eşim "Benim seninle geçinmeye gönlüm var" der. Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış' dedi.

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