Pınar Altuğ saç rengiyle takipçilerini iki böldü

Yıllardır sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz oyuncu Pınar Altuğ Atacan eski pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Altuğ siyah saçlı halini sevenleriyle paylaştı. Altuğ'un 1997 yılında Ürdün'de çekilmiş bu karesini görenler arasında saç rengi tartışması yaşandı.



Altuğ'un saçları hayranlarını ikiye böldü. Bir kısım hayranı son halini beğense de bir kısım ise siyahı beğendi.



Altuğ paylaşımına "Madem perşembe ve ben karantina sebebiyle fotografları düzenleme işine giriştim o zaman hadi paylaşalımmmm" yorumuyla fotoğraflarını paylaştı.

Eski hallerini paylaşan Altuğ hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

