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  4. Pınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Pınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

27.08.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ'un teknede eşi Yağmur Atacan'la çekildiği bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Her yaz olduğu gibi bu yaz da tekne tatili yapan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Pınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Aralarındaki 8 yaş farkla sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Pınar - Yağmur çifti uzun yıllardır evliliklerini mutlu şekilde sürüdürüyor.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da tekneleri ile mavi tura açılan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan yeni poz geldi. Su adında bir kız evladı olan ünlü çiftin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

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Altuğ, Instagram hesabından eşiyle paylaştığı fotoğrafına "Çok kalp" yorumunda bulundu.

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Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlar arasında kayınvalidesi Nurdan Beykont da yer aldı.

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Yağmur Atacan'ın annesinin, geliniyle oğlunun paylaşımına 'Ben de çok kalp' yorumu yapması dikaktlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan Instagram
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