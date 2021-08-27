Pınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Aralarındaki 8 yaş farkla sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Pınar - Yağmur çifti uzun yıllardır evliliklerini mutlu şekilde sürüdürüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tekneleri ile mavi tura açılan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan yeni poz geldi. Su adında bir kız evladı olan ünlü çiftin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Altuğ, Instagram hesabından eşiyle paylaştığı fotoğrafına "Çok kalp" yorumunda bulundu.

Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlar arasında kayınvalidesi Nurdan Beykont da yer aldı.

Yağmur Atacan'ın annesinin, geliniyle oğlunun paylaşımına 'Ben de çok kalp' yorumu yapması dikaktlerden kaçmadı.

