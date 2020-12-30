Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Her yaptığı ve söylediğiyle gündem olan Pınar Altuğ, son olarak taktığı dudak şekilli maskesiyle adından söz ettirdi. Altuğ'un ilginç maskesini gören vatandaşlar dönüp bir daha bakmaktan kendini alıkoyamadı.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle adını duyuran Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Altuğ, ilginç maskesiyle dikkatleri üzerine çekti.

"MASKELERLE NE KADAR İYİ OLUNURSA O KADAR İYİYİM"

Kırmızı dudak figürlü maske tercih eden Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı. Dudak figürlü maskesiyle dikkatleri üzerine çeken Altuğ, "Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim" dedi.

"YILBAŞINDA EVDEYİZ"

Karantina sürecini evinde ailesiyle geçiren ünlü isim yılbaşında da evde olacağını belirterek, "Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak değil mi, ne tatili?" dedi.

