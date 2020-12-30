MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

30.12.2020 13:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Pınar Altuğ, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Dudak figürlü maskesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, “Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim” diye konuştu. Yılbaşında evde olacağını belirten Altuğ, “Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak, kısıtlamanın amacı bu. Bir yere gittiğinde nasıl izole olunabilir ki” dedi.

Her yaptığı ve söylediğiyle gündem olan Pınar Altuğ, son olarak taktığı dudak şekilli maskesiyle adından söz ettirdi. Altuğ'un ilginç maskesini gören vatandaşlar dönüp bir daha bakmaktan kendini alıkoyamadı.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle adını duyuran Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Altuğ, ilginç maskesiyle dikkatleri üzerine çekti.

133658445_114235917228930_6476657859637481723_n

"MASKELERLE NE KADAR İYİ OLUNURSA O KADAR İYİYİM"

Kırmızı dudak figürlü maske tercih eden Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı. Dudak figürlü maskesiyle dikkatleri üzerine çeken Altuğ, "Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim" dedi.

"YILBAŞINDA EVDEYİZ"

Karantina sürecini evinde ailesiyle geçiren ünlü isim yılbaşında da evde olacağını belirterek, "Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak değil mi, ne tatili?" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir... Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

İlginizi Çekebilir

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Diğer Haberler

Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel yorumlara isyan etti!

Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel yorumlara isyan etti!

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal hamile!

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal hamile!

Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı

30 yaş küçük sevgili! Çektiği fotoğrafı paylaştı

MasterChef Barbaros’un inanılmaz değişimi şoke etti!

MasterChef Barbaros’un inanılmaz değişimi şoke etti!

Helen Flanagan'dan iç çamaşırlı hamilelik pozları

İç çamaşırlı hamilelik pozları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.