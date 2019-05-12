Pınar Altuğ'u kızdıran yaş yorumu! 'Karanlık beyinle...'

Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ve gelen yorumlara da bıkmadan usanmadan yanıt veren ünlülerden. Altuğ'un takık olduğu konu ise eşi Yağmur Atacan üzerinden gelen yaş eleştirileri... Altuğ kendisi ve eşi hakkında çirkin yorumda bulunanlara her fırsatta yanıt veriyor.

Buna benzer bir durum yine yaşandı. Başarılı oyuncu dün eşiyle birlikte çekilmiş olan fotoğrafın altına yapılan “Küçük oğlun gibi duruyor” yorumuna da tepkisini gösterdi.

Altuğ kendisine bu yodumu yapan kadın takipçisine "sizin gibi bir eğitimcinin öğrencisi olacak çocuklar için çok üzgünüm. Bizim okulumuzda olsaydınız bu kara kalp ve karanlık beyinle kızıma eğitim vermenize asla müsaade etmezdim. Acaba sizin okuldaki veliler durumun farkında mı" yanıtını verdi.

