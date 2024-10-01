Pınar Altuğ'un 50. yaş pozu! Tulumlu karesi sosyal medyayı salladı

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle tanınan Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan fit görünümüyle her daim adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ mutlu evliliğini sürdürüyor. Kariyerine de tiyatro ile devam eden Altuğ 50. yaşını da sahnede kutladı.

Altuğ 50. yaş pozlarını "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana “iyi ki doğdun”dedi, herkese teker teker teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Sahne kostümü olan sarı tulumla pozlar veren Pınar Altuğ'un tulumunun görünümü kimi takipçilerden yorum aldı.

Pınar Altuğ'a yeni yaş kutlaması mesajları gelirken bir kısım ise "Ya görüntü çok tatsız", "Tulum çirkin durmuş", "Bu poza gerek yokmuş" yorumlarında bulundu.

"AZ KAZANAN BIRAKACAKTI"

Öte yandan "Lise Defteri", "Bir Dilim Aşk", "Nefes Nefese", "Doktorlar", "Çılgın Dersane" ve "Avanak Kuzenler" gibi birçok projede rol alan Yağmur Atacan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmasıyla ilgili şöyle konuşmuştu:



Pınar ile evleneceğimiz düğün gününde sabah 7'de gittim eve. Akşama da düğün yaptık. Bu işler böyle. Çocuk olduktan sonra ara verdim setlere. İkimizden birisi bırakacaktı setleri. Az kazanan bırakacaktı setleri. Ben bırakayım bari dedim. Bırakma kararı 30 saniye sürdü."