MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'un 50. yaş pozu! Tulumlu karesi sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ'un 50. yaş pozu! Tulumlu karesi sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 11:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ 50. yaşını sahnede kutladı. Sahne kostümü ile pozlarını paylaşan Pınar Altuğ'un tulumuna yorumlar da gecikmedi.

Pınar Altuğ'un 50. yaş pozu! Tulumlu karesi sosyal medyayı salladı

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle tanınan Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan fit görünümüyle her daim adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ mutlu evliliğini sürdürüyor. Kariyerine de tiyatro ile devam eden Altuğ 50. yaşını da sahnede kutladı.

Altuğ 50. yaş pozlarını "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana “iyi ki doğdun”dedi, herkese teker teker teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Sahne kostümü olan sarı tulumla pozlar veren Pınar Altuğ'un tulumunun görünümü kimi takipçilerden yorum aldı.

2

Pınar Altuğ'a yeni yaş kutlaması mesajları gelirken bir kısım ise "Ya görüntü çok tatsız", "Tulum çirkin durmuş", "Bu poza gerek yokmuş" yorumlarında bulundu.

"AZ KAZANAN BIRAKACAKTI"

Öte yandan "Lise Defteri", "Bir Dilim Aşk", "Nefes Nefese", "Doktorlar", "Çılgın Dersane" ve "Avanak Kuzenler" gibi birçok projede rol alan Yağmur Atacan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmasıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

Ekran görüntüsü 2024-10-01 110340
Pınar ile evleneceğimiz düğün gününde sabah 7'de gittim eve. Akşama da düğün yaptık. Bu işler böyle. Çocuk olduktan sonra ara verdim setlere. İkimizden birisi bırakacaktı setleri. Az kazanan bırakacaktı setleri. Ben bırakayım bari dedim. Bırakma kararı 30 saniye sürdü."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
En Çok Okunan Haberler
Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

Türkiye güzeli doktorluk görevi için atandığı Bingöl'e gitmemişti! Bakın neredeymiş

Türkiye güzeli doktorluk görevi için atandığı Bingöl'e gitmemişti! Bakın neredeymiş

Promosyon 24 bin TL'ye çıktı! Kampanyalar katlandıkça katlandı

Promosyon 24 bin TL'ye çıktı! Kampanyalar katlandıkça katlandı

Korkulan büyük savaş kapıda! Sıradaki hedef İran mı? Flaş sözler...

Korkulan büyük savaş kapıda! Sıradaki hedef İran mı? Flaş sözler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.