MAGAZİN

Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2019 09:10 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Altuğ'un bir takipçisi paylaşıma, "Pınar Hanım 44 yaşındasınız ama makyajsız çok daha yaşlı duruyorsunuz" yorumunu yaptı.

Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasının ardından yeni bir projeye kadar ekranlara ara veren Pınar Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ beklenmedik yorumlarla karşılaştı. Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi.

Birçok takipçisi Altuğ'un fotoğrafına yorum yaptı. Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Pınar hanım 44 yaşındasınız ama makyajsız çok daha yaşlı duruyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Bazı takipçileri ise Altuğ'un makyajsız halini de beğendi. Pınar Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan başka bir takipçisi, "Bence siz her halinizle güzelsiniz. Kadınların makyaj yapması mecburiyet olamaz." dedi.

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