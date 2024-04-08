MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna ilginç yorum! Kendini tutamayıp yanıt verdi

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna ilginç yorum! Kendini tutamayıp yanıt verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.04.2024 12:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna ilginç yorum! Kendini tutamayıp yanıt verdi

Pınar Altuğ, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle adından söz ettirmişti.

Tatil molası! Kardeşiyle sere serpe kumlarda poz verdi Tatil molası! Kardeşiyle sere serpe kumlarda poz verdi

Gündemi yakından takip eden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

PINAR ALTUĞ

Oyuncu son olarak 1,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından beyaz mini eteğiyle verdiği pozlarını paylaştı.

Oyuncunun paylaşımına takipçileri tarafından beğeni ve yorum gelirken bir takipçisi oyuncuya "Pınar Hanım, sizi seviyorum ama bu eteklerin modası geçeli çok oldu" yorumunu yaptı.

pınar12

YORUMA KAYITSIZ KALMADI

Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı. Takipçisinin yaptığı yoruma Altuğ, "Haklı olabilirsiniz ama her zaman modaya uymak gerekli mi? Bence kendimizi iyi hissetmemiz yeterli" yanıtını verdi.

pınarallll


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O tepkiye sert çıktı! "Acun Abi fena şımartmış"O tepkiye sert çıktı! "Acun Abi fena şımartmış"
Süleyman Çakır paylaşımı sosyal medyayı salladıSüleyman Çakır paylaşımı sosyal medyayı salladı
Tatil molası! Kardeşiyle sere serpe kumlarda poz verdiTatil molası! Kardeşiyle sere serpe kumlarda poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ karakteri
En Çok Okunan Haberler
Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

AK Parti ve Yeniden Refah seçmenleri taşla, sopayla birbirlerine girdi

AK Parti ve Yeniden Refah seçmenleri taşla, sopayla birbirlerine girdi

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor!

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor!

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Okulda yaşanan iğrenç olay bir ili salladı!

Okulda yaşanan iğrenç olay bir ili salladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.