Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna ilginç yorum! Kendini tutamayıp yanıt verdi

Pınar Altuğ, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle adından söz ettirmişti.

Gündemi yakından takip eden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Oyuncu son olarak 1,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından beyaz mini eteğiyle verdiği pozlarını paylaştı.

Oyuncunun paylaşımına takipçileri tarafından beğeni ve yorum gelirken bir takipçisi oyuncuya "Pınar Hanım, sizi seviyorum ama bu eteklerin modası geçeli çok oldu" yorumunu yaptı.

YORUMA KAYITSIZ KALMADI

Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı. Takipçisinin yaptığı yoruma Altuğ, "Haklı olabilirsiniz ama her zaman modaya uymak gerekli mi? Bence kendimizi iyi hissetmemiz yeterli" yanıtını verdi.







