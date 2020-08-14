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Pınar Altuğ'un takipçisi geri adım atmadı! Altuğ tane tane anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından her paylaştığı olay olan oyuncu Pınar Altuğ, geçmişten paylaştığı karesiyle yine gündem oldu. Bir takipçisi fotoğrafı yeni sanınca Altuğ'a eleştiri yağdırdı. Altuğ ise bu eleştiriye yanıt verince takipçisiyle arasında diyalog olay oldu.

Pınar Altuğ'un takipçisi geri adım atmadı! Altuğ tane tane anlattı

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la 2015 yılında Malta'da çekildiği bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Bir takipçisi Altuğ'un şimdilerde tatil yaptığını düşünerek koronavirüs salgını olduğunu belirtti ve eleştiride bulundu.

Bu yoruma sinirlenen oyuncu, takipçisine durumu anlatmaya çalıştı. Ancak takipçisi ısrarla eleştirmeye devam edince, Pınar Altuğ ile sosyal medya kullanıcısı arasında yaşanan diyalog olay oldu.

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Altuğ takipçisinin "duyarsız" demesine yanıt verdi. Güzel oyuncu fotoğrafın 5 yıl öncesine ait olduğunu anlatmaya çalışırken takipçisi konuyu sürdürmeye kararlıydı. Altuğ'a bir yanıt daha veren sosyal medya kullanıcısı "size hep yorum yaparım güzel yorumlar birine bile karşılık vermediniz" dedi.
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Altuğ ise "mesele olumlu olumsuz değil ki yazdığınız saçma" deyip durumu tane tane anlattı. Ancak takipçisi anlamamakta ısrarcıydı. Takipçi bir diğer yorumunda "Ben sevdiğim insanları eleştiririm yeri gelir kızarım da her ne kadar edepsizce karşılık verse yorumuma umrumda değil" tepkisini gösterdi. Konu uzadıkça uzayınca Altuğ pes etmedi ve ona da cevabını verdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
TBT 2015'i görüp anlayabilecek beyin nerde onda? Beyni sadece insanları eleştirmeye yetiyor demek ki...
boslaflar ????
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