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Pınar Altuğ'un yeni imajı olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ instagram hesabı üzerinden saçlarının yeni halini takipçileriyle paylaştı, Altuğ gelen yorumların pek çoğuna yanıt verdi, aralarında tepki gösterdikleri de oldu.

Pınar Altuğ'un yeni imajı olay oldu!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Pınar Altuğ, ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin final yapmasının ardından uzun dinlenme molası verdi. Eşi Yağmur ve kızı Su ile sahip oldukları teknelerinde yaz mevsiminin ve denizin tadını çıkartan Pınar Altuğ, İstanbul koşturmasına başlamadan önce imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kahkül kestiren ve sarıya boyatan Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie ile yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Bir milyonu aşan takipçisi ile etkili bir iletişim içerisinde olan Altuğ onlara; “Değişiklik iyidir? midir?” sorusunu yöneltti.

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YORUMLARI YANITSIZ BIRAKMADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara gelen yorumların pek çoğuna yanıt veren Pınar Altuğ, saçlarıyla ilgili yorumlara da kayıtsız kalmadı ve iyi kötü ayırmadan pek çoğuna yanıt verdi.

İşte Pınar Altuğ ve takipçileri arasında yaşanan o diyaloglar:

“-Bu kahkül değil, çok köklü bir revizyon yapılmış.”
-Pınar Altuğ: Ne gibi mesela baştan mı yaratmışlar beni?

“-En sonunda sen de shopladın fotoğrafı”
-Pınar Altuğ: Sonradan yapmadım direkt programla çektim, makyaj yapmaktan daha kolay.

“-Aklıma aniden Çocuklar Duymasın’ın Haluk ve Meltem’in ayrılık bölümleri geliyor. Saçınız o zamanda da bu şekilde olduğu için...”
-Pınar Altuğ: Doğru nasıl hatırladınız!

“-Photoshop ile çok oynamışsın neredeyse ağzınla burnun kaybolacak gibi olmuş. Yapma bunları, bizler seni doğal halinle daha çok seviyoruz Pınarcığım.”
-Pınar Altuğ: Ağzım burnumda bir şey yok ki, sadece makyajsızım diye filtre var başka bir şey yok.

“-Sadece kahkül mü? Yüzündeki dolgular botoks ama iyi olmuş.”
-Pınar Altuğ: Dolguları nereye yapmışlar mesela? Benim haberim yok da o yüzden soruyorum ben de bakıp göreyim.

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