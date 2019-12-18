Pınar Deniz, Can Yaman hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, dün akşam katıldığı Atiye dizisinin galasında, Can Yaman ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. Can Yaman’ın ‘libido’ açıklaması ve ardından sergilediği tutumlar nedeniyle, birlikte oynayacakları diziden ayrıldığı iddia edilen Deniz, iddialara yanıt verdi.

Oyuncu “Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu” dedi.

Pınar Deniz; 'libido' açıklaması ve kadın hayranına verdiği "Arka odaya geçelim" cevabı ile tepki çeken Can Yaman ile rol almayı reddetmişti.

