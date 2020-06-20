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Pınar Deniz'den estetik açıklaması: Küçükken kulaklarımı…

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Son olarak Netflix'in dizisi Aşk101'de izlediğimiz oyuncu Pınar Deniz, katıldığı bir programda estetik operasyon geçirip geçirmediğine dair bir soruya yanıt verdi.

Son dönemin güzel oyuncularından Pınar Deniz, İbrahim Selim’in Youtube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren ve enerjisiyle göz dolduran Deniz, kendisine yöneltilen estetik sorularına da içtenlikle yanıt verdi.

Deniz: “Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi bugüne kadar hiç aldırmadım. Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum ama sonradan kulaklarımın da kepçe olmadığını öğrendim” dedi.

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