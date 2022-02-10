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Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? Ünlü çiftten kötü haber: Yargı dizisinin Ceylin'i sevgilisinden ayrıldı mı?

10.02.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yargı' dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz, bir süredir 'Evlilik Hakkında Her Şey' isimli dizide rol alan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten son olarak kötü haber geldi. Peki Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? Ünlü çiftten kötü haber: Yargı dizisinin Ceylin'i sevgilisinden ayrıldı mı?

Daha önce "Vatanım Sensin", "Aşk 101" ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi pek çok projede rol alan Pınar Deniz, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkiliden kötü haber geldi. Sevilen çiftin ayrıldığı iddia edildi.

PINAR DENİZ VE YİĞİT KİRAZCI AYRILDI MI?

Film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve ilişkileri yaklaşık yedi aydır doludizgin devam eden Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çifti, sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunuyordu. Zaman zaman beraber objektiflere de poz veren ünlü çiftten üzen haber geldi.

SOSYAL MEDYADA TAKİPTEN ÇIKTILAR!

Yollarını ayırdıkları söylenen ikili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından da takipten çıktı. Deniz ile Kirazcı'dan, henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Diğer yandan 27 yaşındaki Pınar Deniz, bir dergiye verdiği röportajda kendisinden 11 yaş büyük Kirazcı (38) ile ilişkilerinin nasıl başladığını açıklamıştı.

pinar-deniz-yigit-kirazci

Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik güzellik işte" şeklindek konuşmuştu.

"BAZEN ÇOK ZIT DÜŞÜNÜYORUZ"

Deniz, bazen zıt düşündüklerini söylerek şöyle devam etmişti: "Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor. Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz. Bir düşünce üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum. Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendimin sevgilisi olurdum herhalde." şeklinde konuşmuştu.


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Pınar Deniz Yargı dizisi
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