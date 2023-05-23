Pınar Eliçe: Hadise'nin yaptırmış olduğu göğüsleri beğenmedim

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sürecinde ve sonrasındaki iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise son dönemde Murda ile sahneye çıkıyor.

"Sen Dönene Kadar" şarkısında Murda ile düet yapan Hadise'nin dansı Bircan Bali, Ebru Şancı ve Pınar Eliçe tarafından beğenilmedi.

"KENDİ GÖĞÜSLERİ DEĞİL"

Bayramda kalça dansı ve derin bacak dekoltesiyle gündeme gelen Eliçe Hadise'nin göğüslerine dair de ilginç bir yorumda bulundu. Pınar Eliçe "Yalnız ben Hadise'nin bu yaptırmış olduğu göğüsleri beğenmedim" dedi.

Şancı ise "Çok fazla iri göstermiş" derken yayında ses geriye alındı.

Bircan Bali ise daha sonra "Bu göğüsler onun göğüsleri değil" yorumunda bulundu.



