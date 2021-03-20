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Pınar Erbaş kimdir, nerelidir ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

20.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Erbaş, Show TV'nin başarılı sunucularındandır. 2020 senesinde hafta sonu haberlerini sunarken covid - 19 testinin pozitif çıkması sebebiyle ekranlardan bir süre uzak kalan Pınar Erbaş, Show TV'nin hafta sonu haberlerini; yaz döneminde ise hafta içi ana haber bültenini sunmaktadır. Koyu bir Galatasaray'lı olan Pınar Erbaş, geçtiğimiz dönemde Fatih Altaylı ve Galatasaray SK arasında geçen bir tartışmada Fatih Altaylı'yı savun ve Galatasaray kültürünü anlatmıştır.

Pınar Erbaş kimdir, nerelidir ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Ünlü sunucu Pınar Erbaş, İstanbul'da dünyaya gelmiş ve eğitimi için Galatasaray Lisesi ile Galatasaray Üniversitesi'ni tercih etmiştir. Çok iyi İngilizce bilen Pınar Erbaş aynı zamanda Fransızca'yı da çok iyi düzeyde konuşabilmektedir.

PINAR ERBAŞ KİMDİR?

Pınar Erbaş, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundaki Pınar Erbaş, ikizler burcudur.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Pınar Erbaş, lisans eğitimi için de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini tercih etmiştir.

Bir dönem diksiyon eğitim almış olan Pınar Erbaş, ileri düzeyde İngilizce'nin yanında Galatasaray'da eğitim görmesi sebebiyle ileri düzey Fransızca da bilmektedir.

Pınar Erbaş kimdir, nerelidir ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

PINAR ERBAŞ'IN KARİYERİ

Üniversite yıllarındayken Habertürk'te stajyer olarak çalışmaya başlayan Pınar Erbaş, okulu bittikten sonra muhabirlik hayatına Habertürk gazetesinde başlamıştır. Bu dönemde aynı zamanda yaşam, kültür ve sanat konularında da röportajlar yapan Pelin Erbaş, 5 yıl boyunca Habertürk'te çalışmıştır.

Habertürk'teki kariyerini noktalayan Pelin Erbaş, daha sonra 2013 senesinde Show TV'de çalışmaya başlamış burada öncelikle sabah haberlerini sunmuştur. Bir süre sabah haberlerini sunduktan sonra hafta sonu bülteninde sunuculuk yapmaya başlayan Pelin Erbaş, uzun bir süre de hafta sonu haber bülteninde sunuculuk yapmıştır.

Pınar Erbaş kimdir, nerelidir ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Pelin Erbaş, hafta sonu haber bültenini sunmakla beraber yaz döneminde ise hafta içi ana haber bültenlerinin sunuculuğunu üstlenmektedir.

Pelin Erbaş, oldukça başarılı ve dikkat çekici sunuculuğu ile birçok ödülün de sahibi olmuştur.

Pınar Erbaş kimdir, nerelidir ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Pınar Erbaş'ın sunuculuk kariyerinin yanında 2019 senesinde iki tane masal kitabı yazmıştır. "İnek Möli Asla Unutmaz" ve "Tavuk Rola Şarkı Söylemek İstiyor" isimli iki adet kitap yazan Pınar Erbaş, masal kitabı yazma sebebini ise şu şekilde açıklamıştır; "Öznesi çocuk olan haberlerin hiç birine kayıtsız kalamıyorum. Mevzu bahis çocuk olduğunda tahammül sınırım ve dayanma eşiğim çok düşük. Elimden geleni yapmak istedim, zor coğrafyaların çocuklarıyız zor günlerimiz oluyor. Belki hepimiz aynı şansla doğmuyoruz ama hayatta belli başlı öğretiler bize kolaylık sağlıyor. İşte benim hayalim de miniklere yol gösterecek, akıllarının bir köşelerine tutarlarsa işlerine yarayabilecek konular üzerine ablaları olarak tecrübelerimi aktarmaktı."

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