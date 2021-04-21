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Pinhani’nin şarkısını söyleyen İzzet Yıldızhan’a sosyal medyadan tepki

21.04.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pinhâni grubunun 'Dünyadan Uzak' şarkısını söyleyen İzzet Yıldızhan yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hayranlarının tepkisine kayıtsız kalamayan Pinhani grubu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Pinhani’nin şarkısını söyleyen İzzet Yıldızhan’a sosyal medyadan tepki

İzzet Yıldızhan, Pinhani grubunun 'Dünyadan Uzak' şarkısını yorumlaması sosyal medyada yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Pinhâni’nin geçen aylarda dinleyicilerle buluşturduğu yeni şarkısı ‘Dünyadan Uzak’ kısa sürede müzik dünyasında gündem oldu. Sakiler grubuyla başlayan şarkıyı coverlama furyası son olarak İzzet Yıldızhan’la devam etti.

Hit olan şarkıyı arabesk bir yorumla yeniden yayınlanan İzzet Yıldızhan, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

PİNHANİ: “İSTEYENLER ŞARKIMIZI SÖYLEDİ, KARIŞMADIK”

Kendilerine yönelik ‘şarkıyı herkese sattılar’ iddialarına yanıt veren Pinhâni, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

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“Bugüne kadar yayımlanmış herhangi bir şarkımız için kimseye para karşılığında izin vermedik. Herkes şarkı yazamıyor, gerekmedikçe kimseye şarkı için zulüm etmek istemiyoruz. İsteyenler şarkılarımızı söyledi, karışmadık, hepsi bu. Hem daha çok şarkımız var, yazılmamış, söylenmemiş…”

GELEN BAZI TEPKİLER

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İzzet Yıldızhan
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