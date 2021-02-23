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Pinokyo masalının arkasındaki hikaye ortaya çıktı! Pinokyo’nun gerçek hikayesi nedir?

Seray Üstün Seray Üstün 23.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Pinokyo masalının arkasındaki hikaye ortaya çıktı! Pinokyo’nun gerçek hikayesi nedir?

Pinokyo masalını dünya üzerinde bilmeyen yoktur. Küçüklüğümüzün en masum yanlarından biri olan bu tahta çocuk yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu herkese öğretmiştir. Marangoz Gepetto’nun bir tahta kukla yapması ve perinin bunu canlandırması hikayenin temelini oluşturur. Canlanan kuklanın hepimizin yakından bildiği bir sorunu vardır. O da yalan söyleyince hemen burnun uzamasıdır. Peki Pinokyo’nın gerçek hikayesini biliyor musunuz?

Pinokyo, İtalyan yazar Carlo Collodi tarafından 1881 tarihinde yazdığı “Pinokyo’nun Serüvenleri” çocuk kitabının baş karakterdir. Bu kitap sonraki yıllarda ise pek çok film, animasyon ve tiyatro oyununa uyarlanmıştır. Bu uyarlamalar sırasında 1881 yılındaki ilk versiyonu üzerinde önemli değişiklikler yaşanmıştır.

İlk defa 1881 yılında İtalya’da piyasaya çıkan Pinokyo karakteri kısa bir süre içinde tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Pinokyo ilk defa 1911 senesinde Giulio Antamoro’un yönettiği film olmuştur. "Polidor" adıyla tanınan İtalyan oyuncu Ferdinand Guillaume tarafından canlandırılmıştır. Pinokyo karakterinin dünya çapında tanınırlığı ise 23 Şubat 1940 tarihinde Walt Disney'in çektiği animasyon film ile artmıştır. Bu film, Pinokyo'nun geleneksel çizgilerini değiştirdiği için eleştirilmiştir.

Yıllar içerisinde Pinokyo hikayesindeki değişiklikler yalnızca çizgilerle sınırlı kalmamıştır. Geleneksel çizgilerden biraz da olsa uzaklaşan Pinokyo’nun öyküsündeki birkaç detay çıkartılmıştır. Pinokyo, Carlo Collodi tarafından yazılan orijinal versiyonda tahta kafasıyla dalga geçen arkadaşını çekiçle öldürüyor. Gepetto’nun kuklayı tamamlamasından sonra canlanan Pinokyo evden kaçıyor. Yakalanınca, Gepetto’nun kendisini taciz ettiğini iddia ederek zavallı adamı tutuklatıyor. Hikayenin sonunda da Pinokyo gerçek bir çocuğa dönüşmüyor. Aksine darağacında ölüme mahkum ediliyor. Bir gün kurt ve kediyle karşılan Pinokyo bunlar tarafından ağaca asılıyor. Ölene kadar ise kedi ve kurt onu izleyerek etrafında dans ediyor.

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