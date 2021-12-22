Tadı damağınızda kalacak! Sofralarınızı şenlendirecek pırasalı pilav tarifi

Pırasanın yeşil yapraklarının faydaları, açık renkli kısmına göre çok daha fazla. Uzmanlar tarafından kalp, damar ve cilt hastalıklarından korunmaya yardımcı olduğu kabul edilen bu sebzenin lifli bir yapısının olması da sindirim sistemi için oldukça faydalı olduğunun göstergesi. Mevsiminde her hafta farklı yemeklerini yapıp tüketebileceğiniz sebzenin, güzel görünümlü ve lezzetli bir pilava malzeme olabildiğini biliyor muydunuz? İşte, özel günlerinizde ve yılbaşında hazırlayacağınız sofralarınızı süsleyecek pırasalı pilav tarifi...

PIRASALI PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı kaynar su

3 adet pırasanın yeşil sapları

Tercihen bir orta boy havuç

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı dolmalık üzüm

4 adet kuru kayısı

Yarım limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

Bir tutam toz karabiber

YAPILIŞI

Pirinci yarım saat kadar suda bekletin ve sonrasında bol su ile yıkayıp süzün.

Pırasanın yeşil saplarını yıkadıktan sonra ince ince kıyın.

Havuçları soyduktan sonra bol suyla yıkayıp küp şeklinde doğrayın.

Dolmalık üzümleri yıkayıp süzün.

Kayısıları küçük parçalar halinde doğrayın.

Pilav tenceresine zeytinyağını dökün.

İçine pırasaları ve havuçları atıp 5 dakika kavurun.

Kavurma sırasında sebzeleri arada bir karıştırın.

İçine dolmalık üzümü ve kayısı parçalarını da ilave edin.

Pişmeye devam eden sebzeleri 2 dakika daha tahta kaşıkla çevirerek kavurmayı sürdürün.