Tadı damağınızda kalacak! Sofralarınızı şenlendirecek pırasalı pilav tarifi

Pırasanın yeşil yapraklarının faydaları, açık renkli kısmına göre çok daha fazla. Uzmanlar tarafından kalp, damar ve cilt hastalıklarından korunmaya yardımcı olduğu kabul edilen bu sebzenin lifli bir yapısının olması da sindirim sistemi için oldukça faydalı olduğunun göstergesi. Mevsiminde her hafta farklı yemeklerini yapıp tüketebileceğiniz sebzenin, güzel görünümlü ve lezzetli bir pilava malzeme olabildiğini biliyor muydunuz? İşte, özel günlerinizde ve yılbaşında hazırlayacağınız sofralarınızı süsleyecek pırasalı pilav tarifi...
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
2 su bardağı kaynar su
3 adet pırasanın yeşil sapları
Tercihen bir orta boy havuç
1 tatlı kaşığı tuz
1 çorba kaşığı dolmalık üzüm
4 adet kuru kayısı
Yarım limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
Pirinci yarım saat kadar suda bekletin ve sonrasında bol su ile yıkayıp süzün.
Pırasanın yeşil saplarını yıkadıktan sonra ince ince kıyın.
Havuçları soyduktan sonra bol suyla yıkayıp küp şeklinde doğrayın.
Dolmalık üzümleri yıkayıp süzün.
Kayısıları küçük parçalar halinde doğrayın.
Pilav tenceresine zeytinyağını dökün.
İçine pırasaları ve havuçları atıp 5 dakika kavurun.
Kavurma sırasında sebzeleri arada bir karıştırın.
İçine dolmalık üzümü ve kayısı parçalarını da ilave edin.
Pirinci, tuzu ilave edip karıştırın.
2 bardak kaynar suyu üzerine gezdirin.
Hafifçe karıştırarak ağzını kapatın.
Kısık ateşte pirinçler suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin.
Kapağı açıp iki kat kağıt havlu koyarak üzerini kapatın.
10 dakika sonra kağıt havluyu kaldırın.
Pilavınızın üzerine bir tutam karabiber serpiştirin ve yarım limonun suyunu gezdirin.
Pirinç tanelerini ezmeden havalandırarak karıştırın.
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