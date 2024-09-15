Pis Yedili'den Arka Sokaklar'a bomba transfer! Unutulmaz isim kadroda

Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosu yıllar içinde değişmişti. 19 sezondur yayın hayatına devam eden dizi Kanal D'nin cuma klasiği haline geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pis Yedili dizisinin unutulmaz karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu.

EFSANE DİZİYE SÜPRİZ İSİM

sezonuna geçen cuma başlayan efsane Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katılıyor.

Kanal D’nin cuma klasiği Arka Sokaklar 19. sezonunu açtı. "Bay Sinema" lakaplı Türker İnanoğlu’nun televizyon dünyasına kazandırdığı dizi, 2 sezondur DMedia yapımcılığında ekran macerasına devam ediyor.

Bu sezon yönetmeni değişen dizini kadrosuna son olarak Pis Yedili’nin ikonik karakterlerinden Orço’yla hafızalarda yer eden Burak Alkaş katıldı.

Yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde seyirci karşısına çıkacak olan Burak Alkaş, Komiser Fikri Yeniceli karakteriyle fenomen dizide yerini alacak.

Alkaş, son olarak TRT’nin dijital platformu tabii’de seyirciyle buluşan Yeşil Deniz Milenyum dizisinde kamera karşısına geçmişti.