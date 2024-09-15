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  4. Pis Yedili'den Arka Sokaklar'a bomba transfer! Unutulmaz isim kadroda

Pis Yedili'den Arka Sokaklar'a bomba transfer! Unutulmaz isim kadroda

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.09.2024 19:46
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Kanal D'nin cuma klasiği Arka Sokaklar dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Yayınlandığı dönemin fenomen dizilerinden Pis Yedili'nin unutulmaz karakterlerinden biri 19. sezonunu açan Arka Sokaklar'da Komiser Fikri Yeniceli karakterini canlandıracak.

Pis Yedili'den Arka Sokaklar'a bomba transfer! Unutulmaz isim kadroda

Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosu yıllar içinde değişmişti. 19 sezondur yayın hayatına devam eden dizi Kanal D'nin cuma klasiği haline geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pis Yedili dizisinin unutulmaz karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu.

EFSANE DİZİYE SÜPRİZ İSİM

  1. sezonuna geçen cuma başlayan efsane Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katılıyor.

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Kanal D’nin cuma klasiği Arka Sokaklar 19. sezonunu açtı. "Bay Sinema" lakaplı Türker İnanoğlu’nun televizyon dünyasına kazandırdığı dizi, 2 sezondur DMedia yapımcılığında ekran macerasına devam ediyor.

Bu sezon yönetmeni değişen dizini kadrosuna son olarak Pis Yedili’nin ikonik karakterlerinden Orço’yla hafızalarda yer eden Burak Alkaş katıldı.

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Yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde seyirci karşısına çıkacak olan Burak Alkaş, Komiser Fikri Yeniceli karakteriyle fenomen dizide yerini alacak.

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Alkaş, son olarak TRT’nin dijital platformu tabii’de seyirciyle buluşan Yeşil Deniz Milenyum dizisinde kamera karşısına geçmişti.

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arka sokaklar pis yedili
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