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Pis Yedili'nin Orço'suydu! Burak Alkaş son haliyle şaşırttı 'Kamilleerr ne hale gelmiş be'

13.06.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin bir dönem fırtınalar esriten dizisi Pis Yedili'de Orço karakterini canlandıran Burak Alkaş, imaj değişikliğiyle gündem olmuştu. Yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Alkaş, son haliyle görenleri epey şaşırttı.

Pis Yedili'nin Orço'suydu! Burak Alkaş son haliyle şaşırttı 'Kamilleerr ne hale gelmiş be'

Burak Alkaş, Pis Yedili'deki Orço karakteriyle Türk dizi tarihinin en ikonik isimlerinden biri oldu. 'Kamiller' repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu, uzun süredir televizyon ekranlarında pek görünmüyordu. Alkaş son haliyle herkesi şaşırttı.

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Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü.

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Dizide Orço karakterini canlandıran Burak Alkaş yıllar sonraki haliyle gündem oldu.

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Yüz hatlarından giyim tarzına kadar farklı görünen Alkaş, görenleri oldukça şaşırttı.

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Sosyal medyada da oldukça aktif olan Burak Alkaş sık sık paylaşımlar yapıyor.

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Şu sıralar TRT Tabii'de Yeşil Deniz Milenyum dizisinde rol alan Alkaş, Müezzin Cemil rolü ile de oldukça seviliyor.

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Alkaş yeni dizisinde Burak Serdar Şanal, Mert Turak ve Ali Barkın ile birlikte bir Ege komedisinde rol alıyor.

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Kadrosunda Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür, Hazal Şenel, Burak Alkaş, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Babadağ ve Hande Katipoğlu gibi isimleri bulunduran Pis Yedili büyük bir izleyici kitlesi edinmişti.


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