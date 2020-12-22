Pisa Kulesi nerede, hangi ülkede ve şehirde? Yüksekliği kaç metre, neden yamuk, ne zaman kim yaptı?

Önünde çekilen fotoğraflarla bütün dünyaya nam salan Pisa Kulesi, Eğilen Kule adı ile de biliniyor. Yıkılacağı endişesi hiç bitmiyor. Ziyaretçisi ise asla eksik olmuyor. Bu değişik yapı dış görünümüyle, tarihiyle, hikayesiyle bütün gözleri üzerinde topluyor. Siz de Pisa Kulesi nerede diye merak ediyorsanız cevabını ve çok daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

Pisa Kulesi Hangi Ülkededir?

Görenleri hayrete düşüren Pisa Kulesi, İtalya’da bulunuyor. Kule çevresindeki katedral, vaftizhane ve anıt mezarlığı ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Pisa Kulesi İtalya'da Nerede?

Pisa Kulesi’nin İtalya’da olduğu artık tüm dünya tarafından biliniyor. Peki, Pisa Kulesi İtalya’nın neresinde? Pisa Kulesi, İtalya’nın kuzeyinde bulunan Pisa şehrinde Mucizeler Meydanı olarak bilinen Piazza Dei Miracoli’de yer alıyor.

Pisa Kulesi Ne Zaman Yapıldı?

“Pisa Kulesi kaç yılda yapıldı?” Sorusunun cevabı çok merak ediliyor. Böyle bir yapıyı inşa etmek çok da kolay olmasa gerek. Pisa Kulesi, 1603-1690 yılları arasında yapılan bir çan kulesi. Ana yapıdan bağımsız olarak 1173’te yapıldı ve kulenin inşası tam 199 yıl sürdü. Pisa Kulesi’nin inşaatına savaş nedeniyle bir yüzyıl ara verildi. Kulenin yapımına 1272 yılında devam edilebildi.