Pisa Kulesi nerede, hangi ülkede ve şehirde? Yüksekliği kaç metre, neden yamuk, ne zaman kim yaptı?

Önünde çekilen fotoğraflarla bütün dünyaya nam salan Pisa Kulesi, Eğilen Kule adı ile de biliniyor. Yıkılacağı endişesi hiç bitmiyor. Ziyaretçisi ise asla eksik olmuyor. Bu değişik yapı dış görünümüyle, tarihiyle, hikayesiyle bütün gözleri üzerinde topluyor. Siz de Pisa Kulesi nerede diye merak ediyorsanız cevabını ve çok daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.
Görenleri hayrete düşüren Pisa Kulesi, İtalya’da bulunuyor. Kule çevresindeki katedral, vaftizhane ve anıt mezarlığı ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.
Pisa Kulesi’nin İtalya’da olduğu artık tüm dünya tarafından biliniyor. Peki, Pisa Kulesi İtalya’nın neresinde? Pisa Kulesi, İtalya’nın kuzeyinde bulunan Pisa şehrinde Mucizeler Meydanı olarak bilinen Piazza Dei Miracoli’de yer alıyor.
“Pisa Kulesi kaç yılda yapıldı?” Sorusunun cevabı çok merak ediliyor. Böyle bir yapıyı inşa etmek çok da kolay olmasa gerek. Pisa Kulesi, 1603-1690 yılları arasında yapılan bir çan kulesi. Ana yapıdan bağımsız olarak 1173’te yapıldı ve kulenin inşası tam 199 yıl sürdü. Pisa Kulesi’nin inşaatına savaş nedeniyle bir yüzyıl ara verildi. Kulenin yapımına 1272 yılında devam edilebildi.
Bu kulenin Pisa şehrinin gücü ve zenginliğini temsil etmesi için Venedik ve Cenova’ya rakip olarak yapıldığı biliniyor. Pisa katedralinin çan kulesi olarak sonradan inşa ediliyor.
İtalya’nın simgelerinden biri olan Pisa Kulesi kim yaptı sorusuna gelecek olursak cevabı biraz karışık. Eğilmeden dolayı kulenin inşaatı zaman zaman durdurulmak zorunda kaldığı için yapımında birden fazla mimar görev almış. İlk olarak Bonanno Pisano ve Gherardo din Gherard kulenin yapımına başlamış. 1275 yılındaki inşaat sırasında ise Giovani di Simone çalışmış. En son 1399 yılında da Tommaso Pisano bu yapıyı tamamamış.
Pisa Kulesi aslında yapıldığı ilk 5 yıl dik bir şekilde durmuş. Üçüncü katın da tamamlanmasının ardından hafifçe eğilmeye başlamış. Bu durumun sebebinin yumuşak zeminde meydana gelen çökmeden kaynaklandığı biliniyor. Pisa Kulesi her yıl ne kadar eğilir diye soracak olursanız; her yıl milimetrenin onda yedisi kadar yani 100 yılda 0,7 cm eğilmeye devam ediyor.
Pisa Kulesi şuanda 5,5 derece kadar eğik bir şekilde duruyor. Peki, Pisa Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir? Kule, bitirildiği andan beri güneye doğru eğiliyor. Kıble tarafına doğru eğildiğini de söyleyebiliriz.
Pisa Kulesi 57 metre. Bu yükseklik akıllara “Pisa Kulesi ne zaman yıkılacak?” sorusunu getiriyor. Uzmanlar kulenin 2030-2040 yılları arasında yıkılmasını bekleniyor. Ancak Pisa Kulesi, 1990-2001 yılları arasında onarım sebebiyle kapalı tutuldu ve 20 milyon sterlinlik bir proje ile kurtarıldı. Yıkılması beklenen kule, bu proje ile 45 cm’lik bir düzleştirme çalışması ile eski haline getirilmiş oldu. Bu restorasyon işleminden sonra kulenin 200 yıl daha ayakta kalacağı düşünülüyor.
Pisa Kulesi özellikleri ile en çok dikkat çeken yapılar arasında yer alıyor.
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