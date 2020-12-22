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Pisa Kulesi nerede, hangi ülkede ve şehirde? Yüksekliği kaç metre, neden yamuk, ne zaman kim yaptı?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Pisa Kulesi nerede, hangi ülkede ve şehirde? Yüksekliği kaç metre, neden yamuk, ne zaman kim yaptı?

İçindekiler

  • Pisa Kulesi Hangi Ülkededir?
  • Pisa Kulesi İtalya'da Nerede?
  • Pisa Kulesi Ne Zaman Yapıldı?
  • Pisa Kulesi Neden Yapıldı?
  • Pisa Kulesi Tarihi
  • Pisa Kulesi Neden Yamuk?
  • Pisa Kulesi Kaç Derece Eğik?
  • Pisa Kulesi Kaç Metre?
  • Pisa Kulesi Hakkında Bilgiler

Pisa Kulesi; her an düşecekmiş gibi görünen eğik yapısı ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran, tarihi bir eser. Birtakım yanlış hesaplar sebebiyle eğik bir yapı olarak tarihe geçtiği biliniyor. İtalya’ya sadece Pisa Kulesi’ni görmek için bile dünyanın dört bir yanından turist akını oluyor. Durum böyle olunca herkesin aklına tek bir soru geliyor: “Pisa Kulesi nerede?” İşte merak ettikleriniz…

Önünde çekilen fotoğraflarla bütün dünyaya nam salan Pisa Kulesi, Eğilen Kule adı ile de biliniyor. Yıkılacağı endişesi hiç bitmiyor. Ziyaretçisi ise asla eksik olmuyor. Bu değişik yapı dış görünümüyle, tarihiyle, hikayesiyle bütün gözleri üzerinde topluyor. Siz de Pisa Kulesi nerede diye merak ediyorsanız cevabını ve çok daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

Pisa Kulesi Hangi Ülkededir?

Görenleri hayrete düşüren Pisa Kulesi, İtalya’da bulunuyor. Kule çevresindeki katedral, vaftizhane ve anıt mezarlığı ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Pisa Kulesi İtalya'da Nerede?

Pisa Kulesi’nin İtalya’da olduğu artık tüm dünya tarafından biliniyor. Peki, Pisa Kulesi İtalya’nın neresinde? Pisa Kulesi, İtalya’nın kuzeyinde bulunan Pisa şehrinde Mucizeler Meydanı olarak bilinen Piazza Dei Miracoli’de yer alıyor.

Pisa Kulesi Ne Zaman Yapıldı?

“Pisa Kulesi kaç yılda yapıldı?” Sorusunun cevabı çok merak ediliyor. Böyle bir yapıyı inşa etmek çok da kolay olmasa gerek. Pisa Kulesi, 1603-1690 yılları arasında yapılan bir çan kulesi. Ana yapıdan bağımsız olarak 1173’te yapıldı ve kulenin inşası tam 199 yıl sürdü. Pisa Kulesi’nin inşaatına savaş nedeniyle bir yüzyıl ara verildi. Kulenin yapımına 1272 yılında devam edilebildi.

Pisa Kulesi Neden Yapıldı?

Bu kulenin Pisa şehrinin gücü ve zenginliğini temsil etmesi için Venedik ve Cenova’ya rakip olarak yapıldığı biliniyor. Pisa katedralinin çan kulesi olarak sonradan inşa ediliyor.

Pisa Kulesi Tarihi

İtalya’nın simgelerinden biri olan Pisa Kulesi kim yaptı sorusuna gelecek olursak cevabı biraz karışık. Eğilmeden dolayı kulenin inşaatı zaman zaman durdurulmak zorunda kaldığı için yapımında birden fazla mimar görev almış. İlk olarak Bonanno Pisano ve Gherardo din Gherard kulenin yapımına başlamış. 1275 yılındaki inşaat sırasında ise Giovani di Simone çalışmış. En son 1399 yılında da Tommaso Pisano bu yapıyı tamamamış.

Pisa Kulesi Neden Yamuk?

Pisa Kulesi aslında yapıldığı ilk 5 yıl dik bir şekilde durmuş. Üçüncü katın da tamamlanmasının ardından hafifçe eğilmeye başlamış. Bu durumun sebebinin yumuşak zeminde meydana gelen çökmeden kaynaklandığı biliniyor. Pisa Kulesi her yıl ne kadar eğilir diye soracak olursanız; her yıl milimetrenin onda yedisi kadar yani 100 yılda 0,7 cm eğilmeye devam ediyor.

Pisa Kulesi Kaç Derece Eğik?

Pisa Kulesi şuanda 5,5 derece kadar eğik bir şekilde duruyor. Peki, Pisa Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir? Kule, bitirildiği andan beri güneye doğru eğiliyor. Kıble tarafına doğru eğildiğini de söyleyebiliriz.

Pisa Kulesi Kaç Metre?

Pisa Kulesi 57 metre. Bu yükseklik akıllara “Pisa Kulesi ne zaman yıkılacak?” sorusunu getiriyor. Uzmanlar kulenin 2030-2040 yılları arasında yıkılmasını bekleniyor. Ancak Pisa Kulesi, 1990-2001 yılları arasında onarım sebebiyle kapalı tutuldu ve 20 milyon sterlinlik bir proje ile kurtarıldı. Yıkılması beklenen kule, bu proje ile 45 cm’lik bir düzleştirme çalışması ile eski haline getirilmiş oldu. Bu restorasyon işleminden sonra kulenin 200 yıl daha ayakta kalacağı düşünülüyor.

Pisa Kulesi Hakkında Bilgiler

Pisa Kulesi özellikleri ile en çok dikkat çeken yapılar arasında yer alıyor.

  • Kule, üst üste bindirilmiş olan 6 adet ana yuvarlak sütun dizisinden meydana geliyor.
  • Toplamda 8 katı bulunuyor.
  • En tepesine Pisa Kulesi içindeki 294 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor.
  • Çanların bulunduğu en üst kat silindir şeklinde. Burada her biri bir notaya denk gelecek şekilde 7 adet çan yer alıyor.
  • Kulenin her katı sütunlar üzerinde yükseliyor. Pisa Kulesi’nin ilk katında 15, sonraki katlarında 30’ar sütun bulunuyor.
  • Yapı genel anlamda Roma mimarisi tarzını yansıtıyor.
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