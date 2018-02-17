Piştiye ramak kaldı!

Alışveriş merkezine neredeyse birer dakika arayla gelen eski eşlerden İbrahim Kutluay, aracını valelere teslim ettikten sonra Markalar Sokağı’nda bulunan Masa Restaurant'a girdi. Tam bu sırada AVM'ye gelen Demet Şener, eski eşini görmeden yine Markalar Sokağı’nda bulunan La Petite Masion Restaurant'a girdi.

Birbirlerinden habersiz karşılıklı iki restoranda arkadaşları ile buluşan çiftin, keyiflerinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

İbrahim Kutluay, restorandaki toplantısının ardından kendi aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı. Demet Şener ise yemek çıkışı AVM'de bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezmeyi ihmal etmedi.