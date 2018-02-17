MAGAZİN

Piştiye ramak kaldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ocak ayında yaklaşık 15 aylık olaylı bir boşanma davası ile evliliklerini noktalayan İbrahim Kutluay ile Demet Şener, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldılar.

Piştiye ramak kaldı!

Alışveriş merkezine neredeyse birer dakika arayla gelen eski eşlerden İbrahim Kutluay, aracını valelere teslim ettikten sonra Markalar Sokağı’nda bulunan Masa Restaurant'a girdi. Tam bu sırada AVM'ye gelen Demet Şener, eski eşini görmeden yine Markalar Sokağı’nda bulunan La Petite Masion Restaurant'a girdi.

Birbirlerinden habersiz karşılıklı iki restoranda arkadaşları ile buluşan çiftin, keyiflerinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

İbrahim Kutluay, restorandaki toplantısının ardından kendi aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı. Demet Şener ise yemek çıkışı AVM'de bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezmeyi ihmal etmedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener ibrahim kutluay

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

'Orada başka bir film döndü'

'Orada başka bir film döndü'

Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilgi çeken yorum!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilgi çeken yorum!

Yine çok konuşuldu! Ne giyse olay

Yine çok konuşuldu! Ne giyse olay

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Boğaz'da ev tuttu

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Boğaz'da ev tuttu

Jennifer Aniston boşanma kararını açıkladı

Jennifer Aniston boşanma kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.