Pixel 3a bugün DxOMark puanı ile karşımıza çıktı

Pixel 3a’nın kalbinde Qualcomm’un 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 670 yonga seti yer alıyor. 2 GHz hızında çalışan Snapdragon 670 yonga setine grafik biriminde Adreno 616 eşlik ediyor.

Google, RAM konusunda telefonun 4 GB RAM’e yer veriyor. 64 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 12.2 Megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli f/1.8 kamera yer alıyor. Ön bölümde ise f/2.0 değerinde 8 Megapiksellik kamera bulunuyor. Bugün ise Pixel 3a’nın DxOMark puanı belli oldu.

Fotoğraf bölümünden 103 puan ve video bölümünden 95 puan alarak ortalama 100 puan ile iPhone X’i geçmeyi başaran ucuz yollu Pixel modeli; pozlama, renk ve odaklama konusunda oldukça başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Google bu yıl tanıtacağı Pixel 4 modellerinde çift kamera kuruluma yer verecek. Tek kameralı modelleri ile zirveyi zorlayan Google’ın, çift kameralı Pixel modelleri ile kırılması zor bir rekora imza atması bekleniyor.

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