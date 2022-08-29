Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Her gün aynı kabusu görüyorum” diyerek gözyaşları içinde anlattı

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Her gün aynı kabusu görüyorum” diyerek gözyaşları içinde anlattı

29.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyangoyu kazanmak hangi ülkede yaşarsa yaşasın çoğu insanın en büyük hayali ve rüyasıdır. Ancak büyük ikramiyeyi kazanan Esther Mboneye için işler hiç hesapladığı gibi gitmedi. Çünkü genç kadın piyangoyu kazandıktan sonra her gece aynı rüyayı görmeye başladı ve hayatı bir anda kabusa döndü.

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Her gün aynı kabusu görüyorum” diyerek gözyaşları içinde anlattı

Avustralya’da yaşayan Esther Mboneye, partneri Aristide Nininahazwe ve üç yaşındaki kızı Tiffany, 3 milyon Avustralya Doları (1,5 milyon Sterlin) ve 1 milyon ABD Doları (yaklaşık 600,000 Sterlin) değerinde nakit olmak üzere 4 milyon ABD Doları (yaklaşık 72 milyın 741 bin 600 TL) değerindeki büyük ikramiyeyi kazandıklarında hayatları alt üst oldu. Afrika’daki savaştan ve mülteci kamplarından kurtulduktan sonra büyük ödüle sahip olan çiftin hayatı bir anda değişti.

Doktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadıDoktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadı

“HATA YAPTIKLARINI SÖYLEYECEKLER GİBİ HİSSEDİYORUM”

1

Büyük ikramiye ile dört odalı bir ev satın aldıklarını ifade eden çift piyangodan önce üç farklı işte çalışmak zorundaydı. Mboneye çok mutlu olmasına ve kazandığı için ayrıcalıklı hissetmesine rağmen, o zamandan beri tekrarlayan kabuslar gördüğünü söyledi. Daily Mail Australia'ya konuşan Mboneye, “Her gece uyuduğumda kabuslar görüyorum. Sanki biri evimizin kapısını açacak ve hayat yaptıklarını söyleyecekler gibi hissediyorum. Bu pozisyonda olduğumuz için kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz, çünkü herkes bu şansa sahip olamıyor. Ancak bu durum beni üzüyor” dedi.

Piyangodan büyük ödüle rağmen çalışmaya devam edeceklerini ifade eden çift, hayatlarını rayına oturtmaya çalıştıklarını ve psikolojik destek aldıklarını anlattı.

Borcunu ödemek için evini satmaya karar vermişti! Satışa birkaç saat kala piyango çıktığını öğrendiBorcunu ödemek için evini satmaya karar vermişti! Satışa birkaç saat kala piyango çıktığını öğrendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”
Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi olduSadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu
Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...
Anahtar Kelimeler:
piyango piyango bileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Fantezinin sonu kabus oldu! Anüsüne sıkışan o şeyi...

Fantezinin sonu kabus oldu! Anüsüne sıkışan o şeyi...

Göğüslerinin arasına sıkıştırdı! Pozu binlerce dolar kazandırdı

Göğüslerinin arasına sıkıştırdı! Pozu binlerce dolar kazandırdı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

İlginizi Çekebilir

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.