Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Her gün aynı kabusu görüyorum” diyerek gözyaşları içinde anlattı

Avustralya’da yaşayan Esther Mboneye, partneri Aristide Nininahazwe ve üç yaşındaki kızı Tiffany, 3 milyon Avustralya Doları (1,5 milyon Sterlin) ve 1 milyon ABD Doları (yaklaşık 600,000 Sterlin) değerinde nakit olmak üzere 4 milyon ABD Doları (yaklaşık 72 milyın 741 bin 600 TL) değerindeki büyük ikramiyeyi kazandıklarında hayatları alt üst oldu. Afrika’daki savaştan ve mülteci kamplarından kurtulduktan sonra büyük ödüle sahip olan çiftin hayatı bir anda değişti.

“HATA YAPTIKLARINI SÖYLEYECEKLER GİBİ HİSSEDİYORUM”

Büyük ikramiye ile dört odalı bir ev satın aldıklarını ifade eden çift piyangodan önce üç farklı işte çalışmak zorundaydı. Mboneye çok mutlu olmasına ve kazandığı için ayrıcalıklı hissetmesine rağmen, o zamandan beri tekrarlayan kabuslar gördüğünü söyledi. Daily Mail Australia'ya konuşan Mboneye, “Her gece uyuduğumda kabuslar görüyorum. Sanki biri evimizin kapısını açacak ve hayat yaptıklarını söyleyecekler gibi hissediyorum. Bu pozisyonda olduğumuz için kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz, çünkü herkes bu şansa sahip olamıyor. Ancak bu durum beni üzüyor” dedi.

Piyangodan büyük ödüle rağmen çalışmaya devam edeceklerini ifade eden çift, hayatlarını rayına oturtmaya çalıştıklarını ve psikolojik destek aldıklarını anlattı.



