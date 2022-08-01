Borcunu ödemek için evini satmaya karar vermişti! Satışa birkaç saat kala piyango çıktığını öğrendi

Hindistan’ın Kerala şehrinin Kasargod bölgesinde yaşayan Muhammed Bava isimli bir adam, koronavirüs pandemisinin etkisiyle iş hayatında olumsuz bir döneme girdi. İşlerini düzeltmek ve kızlarını evlendirebilmek için Bava önce yakın akrabalarından borç para aldı. Ardından ise bankalardan kredi çekmeye başladı.Borçlar 5 milyon rupiye (yaklaşık 1 milyon 125 bin TL) yaklaştı. Borçlarını ödemek için bir çare düşünen adam ailesiyle birlikte yaşadıkları evi satmaya karar verdi ve ev için ilana çıktı.

YILLARDIR OYNUYORDU

Yıllardır piyango oynayan adam, borç batağından çıkmanın bir yolunu umarak bir satıcıdan bilet almıştı. Aynı gün Bava, evin satışı için bir alıcıyla görüştü ve anlaşma sağladı. Ancak satışa birkaç saat varken Bava’nın arkadaşı Ganeş, piyango sonuçlarını gösteren bir mesaj attı ve Bava sonuçları kontrol edince 10 milyon rupi kazandığını öğrendi.

Evini satmaktan vazgeçtiğini dile getiren Bava, “Piyangoyu kazandığı öğrendiğimde evimi satmaktan vazgeçtim. Sonunda bana bir gösterildi. Çok mutluyum. Evim bir anda piyangoyu kazandığımdan haberdar olan insanlarla doldu.” dedi.

Kendisine ait borçları ödedikten sonra kalan parayı fakir ve muhtaç için harcamak istediğini söyleyen Bava, “Hayatımın en kötü ve güzel gününü bir arada yaşadım” diye konuştu.



