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Pizza yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Sadece 10 dakikada hazırlanan tavada pizza tarifi

13.07.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan mutfağının medarı iftiharı lezzetlerinden biri olan pizza dünya çapında biliniyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka pizza yapan bir yere denk gelirsiniz. Binlerce çeşidi ve görüntüsüyle iştah açan pizzaya hazır diyecek insan sayısı çok azdır.

Pizza yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Sadece 10 dakikada hazırlanan tavada pizza tarifi

Bazen canımız bir dilim pizza ister ama onu pişirmeye vaktimiz olmaz. Böyle durumlarda dışarıdan pizza siparişi vermek istemeyenler için oldukça pratik bir pizza tarifi hazırladık. İşte tavada pizza tarifi...

TAVADA PİZZA MALZEMELERİ

  • 9 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı ekşi krema
  • 2 yumurta
  • 1 tutam kabartma tozu
  • 1/2 çay bardağı sirke
  • Üzeri için; İsteğe göre peynir, tavuk, sebze, sosis, salam, sucuk, ton balığı

TAVADA PİZZA YAPIMI

  • Ekşi krema, un ve yumurtaları bir kapta birleştirin. Hamura kabartma tozu ve sirkeyi ekledikten sonra iyice karıştırın.
  • Seçtiğiniz tavanın üzerine sıvıyağ dökün ve hamuru ellerinizle yayın.
  • Son adımda üzeri için seçtiğiniz malzemeleri dilimleyin. Sosları hamurun üzerine yayın ve rendelenmiş peynir serpin. Tavanın kapağını kapatarak 15 dakika pişirin.
Pizza hamuru tarifi en iyi nasıl yapılır? İşte böyle!Pizza hamuru tarifi en iyi nasıl yapılır? İşte böyle!


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