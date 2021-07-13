Pizza yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Sadece 10 dakikada hazırlanan tavada pizza tarifi

Bazen canımız bir dilim pizza ister ama onu pişirmeye vaktimiz olmaz. Böyle durumlarda dışarıdan pizza siparişi vermek istemeyenler için oldukça pratik bir pizza tarifi hazırladık. İşte tavada pizza tarifi...
TAVADA PİZZA MALZEMELERİ
- 9 yemek kaşığı un
- 4 yemek kaşığı ekşi krema
- 2 yumurta
- 1 tutam kabartma tozu
- 1/2 çay bardağı sirke
- Üzeri için; İsteğe göre peynir, tavuk, sebze, sosis, salam, sucuk, ton balığı
TAVADA PİZZA YAPIMI
- Ekşi krema, un ve yumurtaları bir kapta birleştirin. Hamura kabartma tozu ve sirkeyi ekledikten sonra iyice karıştırın.
- Seçtiğiniz tavanın üzerine sıvıyağ dökün ve hamuru ellerinizle yayın.
- Son adımda üzeri için seçtiğiniz malzemeleri dilimleyin. Sosları hamurun üzerine yayın ve rendelenmiş peynir serpin. Tavanın kapağını kapatarak 15 dakika pişirin.
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