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Plaj nasıl yazılır? Plaj mı pilaj mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.07.2024 17:17
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Türkçe'de, dilimize çeşitli yabancı dillerden geçmiş birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları, doğru yazımını bilmediğimiz ya da karıştırdığımız için sıkça yazım hatalarına kurban gidebilir. "Plaj" kelimesi de bu tür sözcükler arasında yer alır. Kelimelerin doğru yazımını öğrenmek ve hatalardan kaçınmak için güvenilir sözlük kaynaklarından yararlanmak oldukça önemlidir. Peki, plaj nasıl yazılır?

Plaj nasıl yazılır? Plaj mı pilaj mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

"Plaj" terimi, kökeni Fransızca olan ve Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Fransızca "plage" kelimesinden türetilen bu sözcük, yazımında sıkça yapılan imla hataları nedeniyle dikkat çeker. Günlük konuşmalarda kelimenin telaffuzundan kaynaklanan hatalar, yazılı dilde de kendini gösterebilir.

"Plaj" kelimesi, özellikle yaz tatillerinde sıkça kullanılır ancak bazen yanlış yazılabilir. Doğru yazımının nasıl olması gerektiği konusunda karışıklık yaşayan kişiler, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) çevrim içi sözlüğünü ziyaret ederek doğru bilgiyi edinebilirler. TDK'nin kaynakları, dilimizin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak adına en güvenilir rehberler arasında yer alır.

Plaj nasıl yazılır?

Bir kelimenin doğru yazımından emin olamadığınızda, internet üzerinde bu konuda rehberlik sunan sözlük siteleri büyük bir yardımcıdır. Özellikle Türk Dil Kurumu tarafından sunulan çevrim içi Türkçe sözlük sayfası, doğru yazım ve telaffuz konularında güvenilir bir kaynaktır. Bu platform sayesinde, "plaj" kelimesinin doğru yazımı ve anlamı gibi bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Plaj kelimesi, kökeni Fransızca olan ve dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde sıkça karşılaşılan bu kelimenin doğru yazımını bilmek, dilimizin kurallarına uygun bir kullanım için önemlidir. Plaj yazımında kafa karıştıran konu sözcüğün plaj mı pilaj mı şeklinde yazılması gerektiğidir. TDK tarafından yayımlanan Türkçe yazım kurallarına göre plaj sözcüğü “plaj” şeklinde yazılmalıdır. Diğer yazım şekilleri imla hatası olarak değerlendirilir.

Plaj doğru yazılışı

Plaj TDK anlamı “Kıyı şeridinde deniz, göl vb.ne girmek için düzenlenmiş, genellikle kumluk veya çakıl taşlı alan; kumla” olarak açıklanır. Kişiler bazen sıklıkla kullandıkları sözcüklerin yazımında bile kafa karışıklığı yaşayabilir. Yazım kuralları konusunda tereddüte düşüldüğünde mutlaka doğru kullanım biçimi öğrenilmelidir. Doğru yazım şekilleri daha anlamlı ve etkili bir iletişim kurmak için oldukça önemlidir. Bu kapsamda araştırılan plaj sözcüğünün onaylı yazım biçimleri aşağıdaki gibidir:

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