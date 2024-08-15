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Plajda kimseyi umursamadan üstsüz dolaşınca tepki çekmişti! Heidi Klum'dan yanıt: Çıplaklıkla büyüdüm

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.08.2024 13:42
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Dünyaca ünlü model ve televizyon yıldızı Heidi Klum geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte gittiği plajda üstsüz şekilde vakit geçirmişti. Rahat halleri dikkat çeken modele tepkiler geldi. Heidi Klum ise bakın kendini nasıl savundu.

Plajda kimseyi umursamadan üstsüz dolaşınca tepki çekmişti! Heidi Klum'dan yanıt: Çıplaklıkla büyüdüm

Bir dönemin ünlü modellerinden olan Heidi Klum geçtiğimiz hafta bir plajda üstsüz denize girdi.

Heidi Klum, 2019 yılında evlendiği 34 yaşındaki müzisyen eşi Tom Kaulitz ile gittiği tatilde kimseyi umursamadı.

34 yaşındaki kocası Tom Kaulitz ile aralarındaki 17 yıllık yaş farkı nedeniyle 'puma' olarak damgalanan 51 yaşındaki süper model, son plaj günlerinde tanga bikini altından başka bir şey giymeden güneşlenirken hayal gücüne çok az şey bıraktı.

America's Got Talent jüri üyesi DailyMail'e verdiği demeçte, 'çok fazla çıplaklıkla büyüdüğünü' söyledi.

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Son fotoğraflarına gelen tepkiler hakkında 'Bu kadar çok insanın bundan bahsetmesi çok komik' diyen Heidi Klum, plajda çıplaklığın skandal olmadığı bir yerde olduğunun altını çizerek"Amerikalı olsam da aynı zamanda Avrupalıyım, bu yüzden plajda çok fazla çıplaklıkla büyüdüm" dedi.

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Ünlü model devamında ise 'Yani benim için bu önemli bir şey değil. Ayrıca bir Fransız adasındaydım ve etrafınıza bakarsanız çoğu kızın üstsüz olduğunu görürsünüz, yani bu çok yaygın bir şey" ifadelerini kullandı.

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