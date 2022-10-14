Plak eş anlamlısı nedir? Plağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Plak sözcüğünün kökeni Fransızcadır. Fransızcada "tabak, tabaka, disk" anlamına gelen "plaque" kelimesinden alıntıdır. Dilimize Yeni Türkçe döneminde geçen kelime ilk başlarda müzik alanında kullanılan bir kelime olsa da sonrasında başka bir anlam daha kazanmıştır.

Plak kelimesinin anlamı nedir?

Plak kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki anlam taşımaktadır. İlk manası birtakım teknik yöntemler vasıtasıyla sesleri kayıt etmek ve kaydedilen sesleri gramofon ya da pikap gibi müzik araçlarında tekrardan dinlemek niyetiyle hazırlanan yuvarlak şekilli nesnedir. İkinci manası ise plaka ve metal objedir. Plak sözcüğü her iki manada da isim hâliyle kullanılmaktadır.

Plak sözcüğünün ayrıca "plak bozulmak" olarak türetilen birleşik fiili bulunur. Bu sözcük ile oluşan birleşik kelimeler de mevcuttur. "Diş plağı", "taş plak", "bakteri plağı" gibi kelimeler, birleşik kelimelere örnektir.

Diş plağı, bakteri plağı gibi durumlarda kullanılan "plak" kelimesinin İngilizcede "tıpta herhangi bir doku yüzeyinde oluşan sert tabaka" anlamında kullanılan "plaque" kelimesinden alıntıdır. İngilizce "plaque" kelimesi de yine Fransızca "plaque" kelimesinden alıntıdır.

Plak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Plak sözcüğü dilimize Fransızcadan gelmiştir. Plak eş anlamlısı olan iki sözcük bulunmaktadır. Ancak bu iki eş anlamlı kelime farklı bağlamlarda kullanılır. Plak kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden en çok kullananı "plaka"dır. Plak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

Diskotek

Plaka

Plağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Plağın eş anlamlısı olan kelimeler farklı bağlamlarda kullanılır. Bu nedenle anlatım bozukluğu olmaması adına bu kelimeleri kullanırken mutlaka cümle anlamına bakmak gerekir. Plak eş anlamlısı kelimelerle kurulan bazı örnek cümleleri aşağıdaki listede bulabilmeniz mümkündür:

Evin en güzel bölümü dikoteklerini sergilediği kütüphaneydi.

Dedesinden kalma diskotekleri her hafta temizler, çok iyi bakardı.

Arabasına taktırdığı plaka o kadar adiydi ki hemen çökmüştü.



