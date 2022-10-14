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Plan eş anlamlısı nedir? Planın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

13.10.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok kişi plan kelimesini konuşurken veya yazarken sıklıkla kullanmaktadır. Bu sözcüğün kendisi dışında aynı anlama gelen eş anlamlı sözcükleri de mevcuttur. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Plan eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır.

Plan eş anlamlısı nedir? Planın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Plan sözcüğü birçok alanda farklı manalarda da kullanılmaktadır. Dilimize Fransızcadan gelmiş olan bu sözcük “genel manada tasarı, zemin, satıh, mimari tasarı” kelimelerinden alıntıdır. Günlük hayatta çok sık kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu sözcüğün eş anlamlıları da konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla tercih edilmektedir.

Türk Dil Kurumuna göre plan sözcüğünün birbirinden farklı toplam dört manası mevcuttur. İlk manası herhangi bir işin yapılması için programlanan düzendir. İkinci manası bir inşaatın, bir binanın, bir kentin ya da bir makinenin kısımlarını belirten çizimdir. İkinci manası daha çok mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılmaktadır. Üçüncü manası çekimdir. Bu manası daha çok sinema alanında kameranın aralıksız çektiği görüntüleri ifade etmektedir. Dördüncü manasıysa mecaz anlamda kullanılan niyet, maksat, düşünce ve maksattır.

Plan sözcüğü kullanılarak türetilen bileşik kelimeler de bulunmaktadır. "Eylem planı", "arka plan", "geri plan", "son plan" gibi birleşik kelimeleri örnek gösterebiliriz. Ayrıca "plan kurmak" gibi birleşik fiil de türetilmiştir.

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Plan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler farklı yazılsalar da birbirleriyle anlam olarak benzerlik ya da aynılık gösterir. Ancak bazen eş anlamlı kelimeler birbirleriyle tam olarak aynı anlamı karşılamayabilir. Bu bağlamda eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka kelimelerin anlamına ve cümlenin bağlamına bakmak gerekir. Eğer eş anlamlı kelimeler doğru anlamda ve cümle içinde doğru bağlamda kullanılmazsa anlatım bozukluğuna yol açar. Planın eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır fakat bu kelimeler farklı bağlamlarda kullanılır. Plan kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Tasavvur
  • Çekim
  • Düzen
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Planın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Plan eş anlamlısı olan sözcükler vurgulanmak istenen konuya göre farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Aşağıda plan sözcüğünün eş anlamlısı olan bazı sözcüklerin cümle içinde nasıl kullanıldığına dair örnekler bulunmaktadır:

  • Bu filmde doğru stratejileri uygularsak iyi bir çekim elde edebiliriz.
  • Babamın bizim için birçok tasavvuru var ama hâlâ hiçbirimiz bilmiyoruz.
  • Bundan sonraki geceleri de hep bir düşünceyle, tasavvurla geçti ve bizimle hiç konuşmadı.
  • Başkan gidince çömezler arkasından farklı bir düzen kurmaya çalışıyordu ama kısa sürede ortaya çıktı.
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